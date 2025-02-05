Можно ли в Беларуси получить штраф, покормив бездомных животных? Юрист ответила

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Опубликовано: 05.02.2025 15:49 , Обновлено: 05.02.2025

Один из неравнодушных белорусов поинтересовался, можно ли без угрозы штрафа кормить бездомных животных. По словам мужчины, сосед предупредил его об опасности, которая якобы грозит за подобную доброту. Адвокат юридической консультации №2 Ленинского района Минска Диана Кулешова объяснила, может ли обернуться штрафом такая забота.

“Живём с женой на даче, подкармливаем местных собак и котов, которые приходят к нам с соседних пустующих участков. На днях сосед предупредил, что как бы нам не пришлось платить штраф, т. к. все животные сейчас должны быть зарегистрированы. Мол, есть некий налог на каждый хвост. У нас теперь штрафуют за заботу о братьях наших меньших?” — поинтересовался житель посёлка Городище на Брестчине.

Адвокат успокоила: в такой ситуации штраф не выпишут. Однако в случае, если человек решил забрать котика или собачку домой, его нужно обязательно зарегистрировать в течение 3 дней. Сделать это можно, подав заявление в сельсовет, исполком или администрацию по месту жительства. Кроме того, нужно сообщить об этом в ветеринарное учреждение по месту постоянного проживания, передала газета “Аргументы и факты”.

Что будет, если этого не сделать?

Согласно статье 16.30 КоАП РБ, нарушение правил содержания животных (в том числе касательно регистрации) влечёт наложение штрафа в размере от 1 до 15 БВ (от 42 до 630 рублей). Если из-за этого пострадало здоровье других людей или их имущество, штраф вырастет до 30 БВ (1260 рублей). Также могут назначить общественные работы или административный арест.

Ранее Telegraf.news писал, что адвокат Ольга Кондаревич рассказала, какой штраф грозит белорусам, если те по какой-то причине передумали ухаживать за котом или собакой и выбросили их на улицу. Оказывается, такой поступок относится к категории жестокого обращения с животными, и за него могут привлечь к административной ответственности.

Адвокат рассказала, какой штраф грозит в Беларуси за выброшенного на улицу кота или собаку