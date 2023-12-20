Можно ли доплату за ночную работу заменить дополнительным выходным – рассказали в Минтруда

Опубликовано: 20.12.2023 19:41 , Обновлено: 20.12.2023

Может ли руководитель организации, в которой есть ночная работа, в том числе сменная, с согласия работника заменить ему доплату за работу в ночное время предоставлением другого дня отдыха? В Минтруда дали однозначный ответ.

И этот ответ – нет, заявили в Telegram-канале Департамента госинспекции труда Минтруда и соцзащиты. По закону нельзя.

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Ночной сменой считается смена, в которой более 50 процентов времени приходится на ночное время, уточнили в ведомстве. А это время – с 22-х до 6 часов. И рассказали, что полагается по оплате за «ночники»:

«За каждый час работы в ночное время или в ночную смену при сменном режиме работы производятся доплаты в размере, установленном коллективным договором, соглашением, нанимателем, но не ниже 20% часовой тарифной ставки (тарифного оклада) работника».

[info_b]При этом бюджетникам и работникам иных организаций, получающих субсидии, где сотрудники приравнены по оплате труда к бюджетникам, доплаты полагаются в размере, устанавливаемом правительством или уполномоченным им органом (ст. 70 Трудового кодекса).[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что с 1 января 2024 года в Беларуси должен измениться порядок проведения диспансеризации взрослого и детского населения. Так сказано в соответствующем Постановлении Минздрава. Чтобы работники могли проходить обследования, им надо предоставлять свободные от работы дни.

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