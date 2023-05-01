ГАИ предложила ещё больше снизить максимальную скорость электросамокатов в Беларуси

Опубликовано: 01.05.2023 13:46 , Обновлено: 01.05.2023

Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич заявил, что его ведомство предложило снизить допустимую максимальную скорость "средств персональной мобильности".

“ГАИ предлагает понизить скоростной режим для СПМ в центральной части города до 15 км/ч. В местах массового пребывания граждан и парках – до 20 км/ч в пределах первого городского кольца. Контролировать это будут шеринговые компании и ГАИ”, - заявил милиционер для госагенства “Минск-Новости”. Из сообщения до конца неясно, идёт ли речь про всю территорию Беларуси или только про Минск.

Согласно ПДД Беларуси, средством персональной мобильности (СПМ) считают “устройство или приспособление, не являющиеся транспортными средствами, приводимые в движение двигателем и предназначенные для индивидуального или совместного (в случае наличия специально оборудованных мест для сидения) использования пешеходами (электросамокат, гироскутер, сигвей, моноколесо и прочее)”.

На данный момент, максимальная допустимая скорость СПМ не должна превышать 25 км/час.