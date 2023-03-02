В милиции рассказали, можно ли белорусам курить на остановках

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Опубликовано: 02.03.2023 12:02 , Обновлено: 02.03.2023

Неподобающее поведение на остановках общественного транспорта – нецензурная брань, назойливое поведение к другим пассажирам грозит белорусам административным наказанием. А курение? Вот что рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Как пояснил участковый инспектор Отделения охраны правопорядка и профилактики лейтенант милиции Максим Линкевич, пункты остановки общественного транспорта относятся к местам общественного пользования. Следовательно, на них распространяется действие соответствующего закона, запрещающего курение — как табачных изделий, так и электронных систем.

За игнорирование закона нарушителя могут привлечь по статье 19.9 КоАП Республики Беларусь и выписать ему штраф — до четырех базовых величин (сейчас до 148 рублей).

За приставания к другим пассажирам и “другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу”, по словам инспектора, нарушителя могут привлечь к ответственности по статье 19.1 КоАП Республики Беларусь. В случае доказанной вины нарушителю придется уплатить штраф (до 1.110 рублей), либо отправиться на общественные работы или под административный арест.