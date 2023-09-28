На 5-50 копеек дороже. В МНС озвучили новые цены на сигареты с 1 октября
Министерство по налогам и сборам (МНС) анонсировало очередное подорожание табачных изделий в Беларуси. Цены на некоторые марки сигарет с 1 октября вырастут на 5 - 50 копеек, причем подорожание коснётся как недорогих марок, так и сигарет премиального сегмента.
В соответствии с информацией о максимальных розничных ценах на сигареты, размещенной на сайте МНС, подорожают более 200 марок сигарет, как отечественного производства (выпускаемые фабрикой «Неман», ООО «Табак-инвест» и ООО «Интер Тобакко»), так и те, которые в Беларусь ввозит предприятие «Беларусьторг».
Самое большое подорожание - сразу на 50 копеек - ждёт сигареты марки “Корона” (в упаковке по 24 шт.) и “Корона голубая” (в упаковке по 24 шт.): с 1 октября цена на них вырастет до 3,90 рубля. Остальные бренды ООО “Табак-инвест” подорожают в среднем на 5 - 45 копеек . Такое же подорожание ждёт некоторые марки сигарет табачной фабрики “Неман”.
Цены на сигареты, выпускаемые ООО “Интер Тобакко”, подрастут на 40-45 копеек , а на ввозимые в страну госпредприятием “Беларусьторг” – на 20-30 копеек . Цена на табачные изделия, импортируемые СЗАО “Энерго-Оил”, останется неизменной.
Кроме того, в МНС сообщили о четырех новых марках, которые с 1 октября планируется вывести на белорусский рынок: ООО “Табак-инвест” начнёт продавать сигареты “Корона Slims ВВ” за 3,85 рубля, а “Интер Тобакко” начнёт производить сразу три новых марки - Dove Gold Compact, Dove Platinum Compact и Dove Silver Compact. Цена на все новые бренды установлена на уровне 3,25 рубля.
Новые цены, озвученные МНС (первой указана цена до подорожания, сторой - новая цена, действующая с 1 октября):
- Магнат, Магнат 7 2,55 - 2,95 руб.
- Минск, Минск 7 2,75 - 3,15 руб.
- Минск Superslims, Минск 5 Superslims 2,85 - 3,25 руб.
- Minsk City MS, Minsk Capital MS 2,65 - 3,05 руб.
- Премьер, Премьер 7 2,75 - 3,15 руб.
- Премьер QS 2,60 - 3,00 руб.
- Премьер MS 2,40 - 2,80 руб.
- Фэст, Фэст 7 2,60 - 3,05 руб.
- Фэст Compact, Фэст Compact 7 2,20 - 2,60 руб.
- Фэст Superslims, Фэст Superslims 7, Фэст MS 2,35 - 2,75 руб.
- Dove Gold Compact, Dove Platinum Compact 2,85 - 3,25 руб.
- Dove Gold Superslims, Dove Platinum Superslims 2,90 - 3,30 руб.
- Dove Gold Kimg Size Edition, Dove Platinum King Size Edition 3,10 - 3,55 руб.
- Dove Click Purple Moon, Dove Click Tropical Sun 3,05 - 3,50 руб.
- Credo 2,55 - 3,00 руб.
- Credo MS 2,25 - 2,65 руб.
- Minsk City, Minsk Capital 2,85 - 3,25 руб.
- Minsk City QS, Minsk Capital QS 2,70 - 3,10 руб.
- NZ 6, NZ 8, NZ 10, NZ 8 TF, NZ 10 TF, NZ Safari TF, NZ Safari 4 TF, NZ Safari, NZ Safari 4 3,10 - 3,55 руб.
- NZ 4 2,75 - 3,15 руб.
- NZ Black, NZ Gold, NZ Black Compact, NZ Gold Compact, NZ Gold MS, NZ Gold QS TF, NZ Gold Compact TF, NZ Safari MS 2,85 - 3,25 руб.
- NZ Black QS, NZ Gold QS 2,80 - 3,20 руб.
- NZ Black Power 3,00 - 3,45 руб.
- NZ Black Power TF, NZ Safari MS TF 2,90 - 3,35 руб.
- NZ Safari Pride 4,00 - 4,45 руб.
- NZ Breeze 3,55 - 4,00 руб.
- Queen Charm, Queen Elegance, Queen Menthol, Queen Superslims 2,85 - 3,25 руб.
- Matrix Blue 2,80 - 3,20 руб.
- Portal One, Portal Gold, Portal Silver 2,80 - 3,20 руб.
- Portal Gold Power, Portal Silver Power 3,55 - 4,00 руб.
- Pall Mall Blue, Pall Mall Azure 4,65 - 4,70 руб.
- Pall Mall Nano Blue, Pall Mall Nano Silver 4,55 - 4,70 руб.
- Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion, Pall Mall Nano Amber, Pall Mall Nano Coral 4,60 - 4,80 руб.
- Pall Mall Demi Blue, Pall Mall Demi Azure 4,40 - 4,70 руб.
- Rigins Original Special, Rigins Original Aurum 3,05 - 3,50 руб.
- Kent Navy Blue, Kent Silver 6,00 - 6,20 руб.
- Kent Nano Silver, Kent Nano White 5,85 - 6,05 руб.
- Kent Switch 6,10 - 6,30 руб.
- Kent Feel Aroma 5,95 -6,15 руб.
- Vogue La Cigarette Lilas, Vogue La Cigarette Menthe 6,40 - 6,60 руб.
- Rothmans of London Blue, Rothmans of London Silver 4,40 - 4,70 руб.
- Rothmans Click Amber, Rothmans Click Coral, Rothmans Click Purple, Rothmans Click Hit 4,45 - 4,75 руб.
- RB Perliamutr Dark Blue, RB Perliamutr Gold 3,15 - 3,60 руб.
- Mac Night Blue, Mac Red, Mac Silver, Mac Gold, Mac Black Comfort, Mac Blue Comfort, Mac Red Comfort, Mac Gold Compact, Mac Silver Compact, Mac Gold Super Slims, Mac Black Super Slims, Mac Menthol Super Slims 4,40 -4,70 руб.
- Корона, Корона Голубая 2,95 - 3,30 руб.
- Корона Слим, Корона, 21 сигарета, Корона Голубая, 21 сигарета 3,10 - 3,45 руб.
- Корона Слим 100, Корона Голубая Слим 100, Корона Gold, Корона Kalipso Slim 100 2,85 - 3,25 руб.
- Корона Стиль, Корона Элит 2,85 - 3,15 руб.
- Корона Super Slims, Корона Голубая Super Slims, Корона Menthol Super Slims, Корона Kalipso Super Slim 2,80 - 3,20 руб.
- Корона, 24 сигареты, Корона Голубая, 24 сигареты 3,40 - 3,90 руб.
- Корона Slims Green 3,50 - 3,85 руб.
- Корона Kalipso Gold 2,90 - 3,30 руб.
- Корона Kalipso Slim 3,00 - 3,35 руб.
- Корона Kalipso Special Gold 2,75 -3,15 руб.
- Форт, Форт 7 2,80 - 3,20 руб.
- Форт Слим 2,70 - 3,10 руб.
- Kalipso Special Gold Slim, Kalipso Special Gold Super Slim, Kalipso Slim, Kalipso Slim 100, Kalipso Super Slim, Kalipso Special Gold 4,40 - 4,70 руб.
- LD Compact Lounge Special 4,60 - 4,80 руб.
- Pall Mall Nano Silver, Pall Mall Nano Blue 4,55 - 4,70 руб.
- Pall Mall Nano Coral, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion, Pall Mall Nano Amber 4,60 - 4,80 руб.
- Pall Mall Blue 4,65 - 4,70 руб.
- Pall Mall Azure 4,65 - 4,70 руб.
- Pall Mall Demi Blue, Pall Mall Demi Azure 4,40 - 4,70 руб.
- Camel Compact Аctivate Purple Special, Camel Compact Аctivate Ruby Special 4,70 - 4,90 руб.
- Camel Compact Blue Special, Camel Compact Special 4,60 - 4,80 руб.
- Richmond Compact Special Blue 4,55 - 4,70 руб.
- Richmond Compact Special Purple 4,60 - 4,75 руб.
- Richmond Evo Blue, Richmond Evo Silver 4,65 - 4,75 руб.
- Richmond Evo Purple Impulse, Richmond Evo Summer Impulse 4,75 - 4,85 руб.
- Richmond Evo Ruby Impulse 4,60 - 4,80 руб.
- Kent Navy Blue, Kent Silver 6,00 - 6,20 руб.
- Kent Nano Silver, Kent Nano White 5,85 - 6,05 руб.
- Kent Feel Aroma 5,95 - 6,15 руб.
- Kent Switch 6,10 - 6,30 руб.
- Rothmans of London Blue, Rothmans of London Silver, Rothmans Purple 4,40 - 4,70 руб.
- Rothmans Click Hit 4,45 - 4,75 руб.
- Vogue La Cigarette Lilas, Vogue La Cigarette Menthe 6,40 - 6,60 руб.
- Lucky Strike Compact Blue, Lucky Strike Compact Bright, Lucky Strike Original, Lucky Strike Original Blue 4,40 - 4,70 руб.
- Dove Gold King Size Edition, Dove Platinum King Size Edition, Dove Silver King Size Edition 3,10 - 3,55 руб.
- Dove Gold Premium King Size Edition, Dove Platinum Premium King Size Edition, Dove Silver Premium King Size Edition 3,12 - 3,57 руб.
- Dove Gold Medium Edition, Dove Gold Superslims, Dove Menthol Superslims, Dove Platinum Medium Edition, Dove Platinum Superslims, Dove Silver Medium Edition, Dove Silver Superslims 2,90 - 3,30 руб.
- Dove Gold Slim, Dove Menthol Slim, Dove Platinum Slim, Dove Silver Slim 3,10 - 3,50 руб.
- Dove Gold Premium Superslims Edition, Dove Platinum Premium Superslims Edition, Dove Silver Premium Superslims Edition 2,92 - 3,32 руб.
- Red Bor Red Compact, Red Bor Blue Compact, Red Bor Silver Compact, Red Bor White Compact 2,75 - 3,20 руб.
- Red Bor Red King Size, Red Bor Blue King Size, Red Bor Silver King Size, Red Bor White King Size, Red Bor Red Slim, Red Bor Blue Slim, Red Bor Silver Slim, Red Bor White Slim 3,00 - 3,45 руб.
- Red Bor Red Medium Size, Red Bor Blue Medium Size, Red Bor Silver Medium Size, Red Bor White Medium Size, Red Bor Red Superslims, Red Bor Blue Superslims, Red Bor Silver Superslims, Red Bor White Superslims 2,80 -3,25 руб.
- RB Perliamutr Azure, RB Perliamutr Rich Blue 3,20 - 3,60 руб.
- Chapman Компакт Браун, Chapman Компакт Рэд, Chapman Компакт Классик, Chapman Компакт Голд, Chapman Классик, Chapman Грин 7,00 - 7,30 руб.
- Dunhill Fine Cut Blue, Dunhill Fine Cut Gold 6,40 - 6,60 руб.
- Rothmans Click Amber, Rothmans Click Coral, Rothmans Click Purple, Rothmans Click Sunrise 4,45 - 4,75 руб.
- Rothmans of London Blue 4,40 - 4,70 руб.