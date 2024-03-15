В Минске девочка-подросток пошла в суд для лишения отца родительских прав. Что решило ведомство?

Опубликовано: 15.03.2024 13:31 , Обновлено: 15.03.2024

В Минске девочка подала в суд иск против собственного отца, потребовала лишить его родительских прав. Дело рассмотрел суд Московского района столицы.

В заявлении подросток рассказала, что после развода родителей она жила с матерью. Отец должен выплачивать алименты на содержание девочки, однако по ним уже имеется задолженность.

Согласно материалам дела, истица с отцом не общается, потому что он пьяный “высказывал по телефону негативное мнение о ней и ее матери”. Кроме того, как заявила подросток, мужчина самоустранился от ее воспитания, не интересовался учебой. Поэтому минчанка и попросила суд лишить ее отца родительских прав.

[info_b]Согласно ст. 59 Гражданско-процессуального кодекса, несовершеннолетние, достигшие 14 лет, могут лично обращаться в суд для защиты своих прав. Согласия родителей при этом не требуется, но можно пользоваться их помощью и услугами адвоката.[/info_b]

В судебном заседании как раз приняла участие мать девочки и поддержала ее требование. Кроме того, родительница попросила взыскать с бывшего супруга расходы по оказанию юридической помощи.

Ответчик иск не признал.

Также в суде опросили представителя районного управления по образованию, который “полагает целесообразным лишить ответчика родительских прав в отношении несовершеннолетних детей”. Прокурор также высказался за.

Суд исковые требования девочки о лишении родительских прав ее отца удовлетворил. Несовершеннолетнюю передадут на воспитание матери.

Кроме того, мужчина должен оплатить бывшей супруге расходы по оказанию юридической помощи в сумме 1965 рублей. Он может обжаловать или опротестовать решение суда.

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