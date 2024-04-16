Минчанин отсудил 179 рублей за неприжившиеся саженцы персика и винограда. А так можно?

Опубликовано: 16.04.2024 18:01 , Обновлено: 16.04.2024

Минчанин купил у частной фирмы саженцы персиковых деревьев и винограда, однако все они не прижились. Тогда мужчина пошел в суд, чтобы вернуть потраченные деньги и получить компенсацию морального вреда. Решение суда Фрунзенского района Минска опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

По материалам дела, минчанин купил у фирмы два саженца колоновидного медового персика за 40,97 рубля и несколько саженцев винограда кишмиш за 38,40 рубля. Гарантийный срок на товар - 90 дней.

Однако саженцы не прижились, как сказано в решении ведомства. Тогда покупатель пошел в суд, чтобы расторгнуть договор купли-продажи, вернуть потраченные деньги и получить компенсацию морального вреда в размере 300 рублей.

Представитель фирмы, у которой минчанин купил саженцы, на судебное заседание не пришел, хоть его известили “надлежащим образом”. После изучения материалов дела суд решил удовлетворить требования истца частично.

В частности, расторгнуть договор купли-продажи саженцев как персика, так и винограда, взыскать с фирмы потраченные на их покупку 79,37 рубля и компенсацию морального вреда в размере 100 рублей, то есть в сумме 179,37 рубля . Кроме того, фирма обязана возместить в доход государства пошлину в размере 481 рубль .

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