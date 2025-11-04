"Может ухнуть до -20°C" - Синоптики назвали даты первых "зимних" морозов в Беларуси

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Опубликовано: 04.11.2025 07:48 , Обновлено: 04.11.2025

Специалисты рассчитали, когда в Беларуси закончится затянувшийся период тёплой осени, называемый в народе "бабьим летом", и придут первые, по-настоящему зимние морозы. Среднесрочные прогнозы рисуют для нашего региона уже двухзначные "минусы" по ночам, причём довольно устойчивые, а не на одну ночь. Теплу конец, а зима близко?

Именно так полагают специалисты тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie. По их свежим расчётам, теплу в нашем регионе придёт конец уже в начале следующей недели - 10–11 ноября .

“Прогноз средней температуры тропосферы в слое от 0 до 5 км (карта ОТ 500/1000 гПа) показывает, что нас ждет весьма существенное похолодание: в тыл циклона, смещающего из Атлантики на северо-запад России, начнет поступать холодный воздух из Скандинавии. До Беларуси холод дойдет числа 11, и боюсь, вторжение не будет кратковременным, а к 13 числу еще более усилится: в наш регион начнет затягивать воздух с арктического побережья России”, - описали картину полярного “вторжения” авторы канала.









Как пояснили специалисты, толщина слоя атмосферы в 504 гПа напрямую указывает на низкую температуру: чем толще слой и выше значение в геопотенциальных декаметрах, тем теплее температура воздушной массы. Холодный же воздух даёт меньшую толщину слоя.

“Значение 504 гПа (дм) — это характерная толщина для полярных или арктических воздушных масс поздней осенью и зимой. В Беларуси такие значения обычно возможны только в холодный период года и связаны с приходом арктического и/или резко континентального воздуха”, - пояснили авторы канала.

По их словам, для поздней осени в Беларуси приход воздушной массы с такими значениями сулит “явно отрицательную температуру у земли”. По их расчётам, днём температура после прихода этой арктической воздушной массы опустится до -5..-10°С , а по ночам при ясном небе и снежном покрове — “может ухнуть” и до -15..-20°С .

Пока же, как отметили авторы другого канала о погоде “Метеовайб”, температура в Беларуси держится явно выше климатической нормы. Так, по югу Брестской области, судя по средним температурам, за окном скорее сентябрь, чем начало ноября. Так, вчера в Дрогичине зафиксирован дневной максимум в +16,5°С, в Бресте - в +13,4°C.

Согласно оперативному прогнозу Белгидромета, ближайшие дни ещё порадуют белорусов теплом, а минусовых значений не предвидится даже по ночам:

в среду, 5 ноября: преимущественно без осадков, кратковременные дожди могут пройти только ночью по северу и юго-востоку страны; ночью в диапазоне 0..+7°С; днём до +7..+14°С.

в четверг, 6 ноября: преимущественно без осадков, кратковременные дожди возможны днём по северу страны; ночью в диапазоне 0..+7°С; днём до +7..+13°С, по западу до +15°С .

Ранее Telegraf.news рассказал, что ГАИ призвала белорусов поскорее сменить летние шины на зимние, не дожидаясь серьёзных морозов, первого снега и 1 декабря, когда зимняя резина станет обязательным условием участия в дорожном движении. В качестве обоснования в Госавтоинспекции привели аргумент, который недавно немецкие эксперты поставили под сомнение.

ГАИ привела «спорный» аргумент и попросила белорусов «не ждать»