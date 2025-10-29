ГАИ привела "спорный" аргумент и попросила белорусов «не ждать»

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Опубликовано: 29.10.2025 11:11 , Обновлено: 29.10.2025

ГАИ Витебской области призвала белорусов поскорее сменить летние шины на зимние. В качестве обоснования в Госавтоинспекции привели аргумент, который недавно немецкие эксперты поставили под сомнение.

«Не жди зимы – меняй шины!» — с таким призывом обратились в ГАИ к автомобилистам. Там заявили, что «зимние шины обладают лучшим сцеплением с дорожным покрытием в условиях низких температур… а также обеспечивают хорошую управляемость автомобилем и укорачивают его тормозной путь».

Чтобы усилить эффект, в Госавтоинспекции пояснили, что летняя резина «дубеет» на холоде и «перестаёт обеспечивать должное сцепление с дорогой».

[inf]На самом деле, независимо от верности этого аргумента, переход на зимнюю резину важен из-за вероятности первых заморозков, появления наледи и снега. Так что тянуть с заменой точно не стоит.

Также важно следовать рекомендации ГАИ: выбрать более спокойный стиль вождения и оставлять большую дистанцию для торможения. Мокрая дорога или покрыта снегом, зимняя у вас резина или летняя - тормозной путь будет больше.[/inf]

Однако насчет «дубения» летней резины есть сомнения. Совсем недавно немецкие эксперты из Всеобщего автомобильного клуба (ADAC) изучили поведение летних и зимних шин на дорогах с разным покрытием в сухую и мокрую погоду.

Они проверили, как увеличивается тормозной путь в разных условиях, какие шины быстрее уходят в аквапланирование, и какие теории о зимних и летних шинах удалось развенчать.

Если вкратце, летняя резина имела более короткий тормозной путь при плюсовых температурах, чем зимняя. Да, при низких температурах летним шинам требуется больше времени для прогрева. Однако если использовать обычные, а не гоночные шины, они всё равно работают лучше на сухой дороге даже при температуре около нуля.

[inf]Но важно помнить: это верно только для дорог без снега и льда и при температуре выше нуля.[/inf]

Немецкие учёные развенчали мифы о зимних и летних шинах. Тормозной путь — доказательство?

Что говорят другие исследования? Немецкие тесты — не единственные

Чтобы составить полную картину, нужно смотреть на несколько исследований. Немецкий ADAC — один из самых авторитетных источников, но его данные хорошо дополняются тестами других организаций.

1. Continental (Германия)

Немецкий производитель шин опроверг данные ADAC и сместил акцент на безопасность. Его исследования показывают:

На мокрой дороге при +8°C: Зимняя шина имеет до 10% более короткий тормозной путь, чем летняя.

На сухой дороге при +15°C: Летняя шина, напротив, тормозит на 5% эффективнее зимней.

В Continental утверждают, что критической точкой для полной смены шин является стабильное падение среднесуточной температуры ниже +7°C.

2. Nokian Tyres (Финляндия)

Финны, знающие о зиме не понаслышке, проводят еще более жесткие испытания. Их данные:

На заснеженной дороге при -2°C: Разница в тормозном пути между зимней и летней шиной может достигать 40 метров (это длина 8-9 автомобилей!).

На льду при -10°C: Зимняя шина тормозит в 3-4 раза эффективнее летней.

Производитель попросил жителей Финляндии не дожидаться снега. Шины нужно менять, как только столбик термометра начинает стабильно показывать температуру ближе к 0°C, потому что главная опасность — это не снег, а гололед и утренняя наледь.

3. Тесты американского журнала Consumer Reports

Американские тестеровщики, в свою очередь, обратили внимание на другой важный нюанс— влияние шин на управляемость, а не только на торможение и тормозной путь.

При прохождении поворотов на мокрой дороге при +5°C автомобиль на зимних шинах демонстрирует лучшую курсовую устойчивость и сцепление.

Летние шины в этих условиях чаще «срываются» в занос при маневрировании.

Таким образом, требование Госавтоинспекции не ждать и менять шины в конце октября, а уж тем более в ноябре, становится как нельзя актуальным. И даже если “дубение” летней не подтверждено, то вероятность снега и льда - обычное дело для Беларуси в ноябре.

Безопасность зависит не от календаря, а от температуры и состояния дороги. Первые заморозки и гололед могут настигнуть водителя внезапно, а зимняя резина в этой ситуации — критически важный элемент безопасности.