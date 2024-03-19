Может ли ЖЭС требовать от белорусов копию паспорта? В НЦПД дали неожиданный ответ

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Опубликовано: 19.03.2024 14:43 , Обновлено: 19.03.2024

Имеют ли право организации, которые занимаются оказанием жилищно-коммунальных услуг, требовать при заключении соответствующего договора у потребителей копии документов, удостоверяющих личность? В Национальном центре защиты персональных данных Беларуси (НЦЗПД) объяснили, можно ли считать законными такие требования.

С подобной жалобой на одну из организаций ЖКХ обратился белорус, который не пожелал предоставлять ей копию своего паспорта. Между тем, без неё некоторые организации просто отказываются заключать договор на оказание услуг ЖКХ.

Однако в НЦЗПД подобную практику назвали незаконной, поскольку сбор и хранение копий таких документов, по их словам, “влечет избыточную обработку персональных данных”. В этих копиях могут содержаться фотографии, подпись гражданина, сведения о месте его рождения, о заключении и расторжении брака, наличии у него детей - вся эта информация, по заверению специалистов, не нужна для заключения договора с ЖЭСом или другой обслуживающей организацией, а их требования идут в разрез с положениями статьи 4 Закона о защите персональных данных.

В результате проверки, проведённой НЦЗПД по заявлению мужчины, было уничтожено порядка 300 копий документов, удостоверяющих личность, которые организация не имела права требовать от своих клиентов.

“Изготовление и хранение копий документов, удостоверяющих личность, правомерно только в тех случаях, когда это предусмотрено законодательством”, - резюмировали в Центре.

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