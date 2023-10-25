В Минсвязи предложили белорусам снять видео, как перелистывают свой паспорт. Зачем?

Опубликовано: 25.10.2023 21:45 , Обновлено: 25.10.2023

Министерство связи и информатизации Беларуси предложило белорусам снять на видео, как они перелистывают страницы своего паспорта. Такая процедура с недавних пор необходима для удалённого заключения договора с мобильными операторами. Безопасно ли это? Ответил первый замминистра связи и информатизации Павел Ткач.

По словам замминистра, вопрос удалённого заключения договора с мобильными операторами возник давно. Причём запрос на изменение законодательства в этой сфере, по словам чиновника, исходил как от самих операторов, так и от их потенциальных клиентов, которые хотели “не ходить по городу в поисках услуги подключения”, а иметь возможность быстро подключиться “в любом удобном месте”.

Теперь, как пояснил Павел Ткач, придя, условно, на заправку, в магазин, можно будет “купить первоначальный пакет и дома достаточно простым способом стать абонентом”. Однако, для этого необходимо будет дистанционно пройти процедуру идентификации.

“Идентификация будет проходить достаточно просто: вся инструкция в упрощённом виде будет как содержаться внутри пакета, который предлагает оператор, так и на сайтах наших операторов будет размещаться соответствующая информация”, - пояснил замминистра в эфире телеканала «ЯСНАе TV».

Через приложение оператору необходимо будет предоставить личную фотографию, фото или скан паспорта, где чётко видны данные и подпись. Однако, в некоторых случаях этого будет недостаточно: белорусам с паспортом старого образца помимо этого необходимо будет снять видео с перелистыванием страниц паспорта.

Павел Ткач заверил, что передавать через мессенджеры видео с личными данными “абсолютно безопасно”, а хранить данные мобильные операторы обязаны будут не менее чем полгода.

“Для передачи данных будет осуществляться обыкновенное интернет-соединение. Как известно, существующие технологии позволяют обеспечить создание защищенного интернет-соединения”, - заявил замминистра и выразил уверенность в том, что данная услуга будет востребована среди белорусов.

Напомним, Министерство связи и информатизации Беларуси утвердило новые требования к порядку удаленной идентификации пользователя услуг электросвязи. С 5 октября операторы связи получили право удалённо заключать договора с белорусами — без личного присутствия, но с соблюдением строго регламентированной процедуры.

Минсвязи ввело для операторов правила заключения с белорусами договоров удаленно. Что теперь изменится?