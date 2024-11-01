Может ли преподаватель забрать телефон у студента на занятиях? Белорусские юристы объяснили

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Опубликовано: 01.11.2024 09:46 , Обновлено: 01.11.2024

Имеет ли право преподаватель забрать телефон у студента на время лекций и занятий? В Белорусской республиканской коллегии объяснили нюансы этого правового вопроса.

Мобильные телефоны и прочие электронные гаджеты в наше время стали неотъемлемой частью жизни и активно используются в том числе в учебном процессе, причём не только в вузах, но уже и в школах. Современные педагоги сами активно развивают в учениках и студентах навыки цифровой грамотности - считать QR-код в учебнике, чтобы просмотреть информационный ролик с интересными данными, быстро “загуглить” дополнительную информацию и просмотреть на экране планшета наглядный материал. Всё это пусть пока не обязательная, но уже разрешённая часть учебных занятий.

Однако, есть случаи, когда педагоги требуют убрать гаджеты подальше, например, во время проверочных и контрольных. Но одно дело - убрать телефон в рюкзак, другое - отдать технику педагогу. Именно этого, судя по жалобам в соцсетях, требуют отдельные преподаватели в белорусских ссузах и вузах.

Как пояснила адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук, такое требование педагога является незаконным, следовательно, студенты имеют право его не выполнять.

“Преподаватель в университете не имеет права требовать сдать ему мобильные телефоны перед самостоятельной работой. Это может считаться ограничением права собственности. А для этого нужны законные основания”, - объяснила юрист.

Ранее Telegraf.news рассказал, разрешает ли Министерство образования пользоваться мобильными телефонами белорусским школьникам прямо на переменах и на уроках.

«Родители призывают» — В Минобразования ответили, разрешат ли пользоваться мобильниками детям в белорусских школах

Мы также рассказывали о новых санитарно-эпидемиологических требованиях, предъявляемых в этом году к учебному процессу. В числе прочего Совмин строго регламентировал, сколько минут ученики разных классов могут пользоваться электронными гаджетами на занятиях.

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