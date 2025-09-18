"Мощную тропическую волну" и +29°С пообещали синоптики белорусам на выходных. Когда ждать заморозки?

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Опубликовано: 18.09.2025 12:09 , Обновлено: 18.09.2025

В Беларусь в середине сентября придет тропическое тепло, сообщили синоптики. Уже на этих выходных жители смогут наслаждаться более-менее высокими температурами. Однако на следующей недели погода может резко поменяться — к нам приближается настоящая климатическая осень.

Тепло, но грозы и ветер до 65 км/ч

По данным телеграм-канала о погоде в Беларуси “Метеовайб”, в пятницу 19 сентября большая часть нашей страны окажется “в теплом секторе циклона”, смещающегося со Скандинавии на Ленинградскую область России. Поэтому температурный фон повысится.

Кроме того, в тг-канале предупредили о кратковременных дождях.

“Более интенсивными, в отдельных районах с грозами и шквалистым усилением ветра до 15-18 м/с [54-65 км/ч], они будут днём в зоне холодного фронта по северо-востоку страны”, — отметил “Метеовайб”.

"Метеовайб"

"Метеовайб"





[inf] Эту информацию подтверждают иданные Белгидромета.

“Местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый”, — сообщили в национальной метеослужбе Беларуси.

Согласно их прогнозу, ночью будет от +6°С по востоку до +15°С по западу страны, днем +17..+23°С. [/inf]

“Мощная волна тропического тепла” на выходных

Также в “Метеовайб” сообщили, что Беларусь находится “на пороге мощной волны тропического тепла” и на выходных температура поднимется до +29°С.

“В понедельник жара вероятно сохранится. Не исключены новые суточные рекорды максимальной температуры”, — отметили там.

А более подробный прогноз дал на выходные Белгидромет. Так, в субботу 20 сентября днем нам пообещали:

переменную облачность;

местами по северо-восточной половине страны небольшие дожди;

ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый;

ночью +7..+13°С, по западной половине Беларуси до +15°С;

днем от +18°С по северо-востоку до +27°С по юго-западу.

Согласно данным метеорологов, в воскресенье 21 сентября дождей быть не должно, а потеплеет еще больше. Однако местами будет порывистый ветер.

Температура:

ночью от +8°С по юго-востоку до +16°С по северо-западу;

днем от +22°С по северо-востоку до +29°С по юго-западу и югу.

А когда заморозки?

По данным тг-канала “Метеовайб”, после выходных погода может резко измениться, так как на северо-запад Европы сместится мощный антициклон.

“К середине следующей недели, после прохождения холодного фронта, температурный фон в нашем регионе может достаточно резко понизиться и дневные максимумы достигнут +10°С. По ночам во второй половине недели возможны заморозки”, — предсказали синоптики.

"Метеовайб"

"Метеовайб"





И добавили: “климатическая осень приближается”.

Ранее Telegraf.news писал, что в метеорологическом тг-канале Nadvorie удивили белорусов. Ещё недавно там сообщили о возможной 30-градусной жаре в сентябре. А теперь назвали дату, когда есть вероятность выпадения первого снега на территории Беларуси.

Синоптики назвали вероятную дату первого снега в Беларуси. Неужели в сентябре?