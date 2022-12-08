В минском аэропорту объяснили, зачем зимой моют самолеты перед вылетом

Опубликовано: 08.12.2022 14:06 , Обновлено: 08.12.2022

В пресс-службе Национального аэропорта «Минск» ответили на вопрос пассажиров, зачем зимой моют самолеты перед вылетом.

Там рассказали, что на самом деле это не мойка, а процесс противообледенительной обработки воздушных судов. Зимой, особенно в снегопад, самолеты перед взлетом обрабатывают специальными составами.

«Конструкция и форма самолета идеально обеспечивают полёт. Но, если образуется наледь, снег или иней, то аэродинамика ухудшается, а покрытые снегом датчики могут исказить данные. Чтобы избежать печальных последствий, проводится противообледенительная обработка», — подчеркнули в сотрудники аэропорта.

Они также отметили, что специальная машина для деайсинга оборудована телескопически выдвигающейся на высоту до 24 м стрелой с форсунками на конце для распыления противообледенительной жидкости, а на конце стрелы имеются специальные мягкие датчики – если они коснутся корпуса, машина сразу остановится, чтобы не повредить обшивку самолёта, что позволяет обслуживать любые типы самолётов.

Ранее Телеграф писал, что на сайте Госэнергогазнадзора Беларуси появилась необычная интерактивная карта страны. Там можно посмотреть кого и где било током, почитать, кто выжил, а кто нет.

Белорусские электрики создали интерактивную карту ударов белорусов током. Зачем?