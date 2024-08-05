Штраф до 4000 рублей. В НЦПД предупредили предпринимателей за "холодные звонки" белорусам

Опубликовано: 05.08.2024 20:10 , Обновлено: 05.08.2024

Национальный центр защиты персональных данных предупредил белорусских предпринимателей об административной ответственности за "холодные звонки". По данным организации, в стране участились случаи, когда людям звонят с незнакомых номеров, просят ответить на пару вопросов и получить подарок, или же прийти на якобы бесплатную презентацию. Такие предложения в итоге приводят к переплатам, когда клиентов "обрабатывают" и заставляют купить то, что зачастую им вовсе не нужно.

Согласно белорусскому законодательству, использование номеров телефонов для звонков с рекламными предложениями, приглашениями на различные мероприятия и т.п. без предварительного согласия абонента является нарушением, сообщили в Национальном центре защиты персональных данных. В случае, если к вам поступает звонок от организации, которой вы не давали свой номер телефона, вы вправе:

попросить представиться, сообщить название компании и записать эти данные;

потребовать прекратить звонки;

направить в данную организацию письменное заявление о прекращении незаконной обработки персональных данных;

обратиться в милицию с заявлением о начале административного процесса по статье 23.7 КоАП РБ;

подать жалобу в Национальный центр защиты персональных данных.

В Центре подчеркнули, что за такие звонки организации могут грозить не только штрафные санкции, но и непосредственная ликвидация. Там напомнили, что лица, которым абонентские номера стали известны в связи с их профессиональной деятельностью без согласия владельцев, несут ответственность за «холодные звонки» по ч. 2 ст. 23.7 КоАП РБ. Согласно этой статье, ИП могут выписать штраф от 4 до 100 БВ (от 160 до 4000 белорусских рублей). Ранее Telegraf.news писал, что в Национальный центр защиты персональных данных Беларуси поступила жалоба на одно из учебных учреждений страны. Белоруса или белоруску не устроил тот факт, что при посещении школы работник охраны вносил в журнал регистрации паспортные данные посетителей (фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта).

В одной из школ Беларуси охранник записывал данные паспортов посетителей. А это законно?