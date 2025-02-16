На гродненском ТВ показали рейды милиции по "проблемным адресам". Кому приготовиться?

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Опубликовано: 16.02.2025 16:58 , Обновлено: 16.02.2025

На телеканале "Беларусь 4. Гродно" показали рейды милиции вместе с сотрудниками МЧС по "проблемным адресам" в Октябрьском районе областного центра. Журналист Telegraf.news посмотрел, к кому именно правоохранители решили прийти в гости.

Так, милиционеры и спасатели организовали рейды по домам со статусом “притон”. Там, по информации телеканала “Беларусь 4. Гродно”, живут “заядлые курильщики и любители спиртного”. Их же относят к группе наибольшей пожарной опасности в жилом фонде.

Вот какой диалог можно услышать в опубликованном ролике.

“Меры безопасности соблюдаете пожарной?” - спросил сотрудник милиции у жительницы дома.

“Вы что, морали мне пришли, что ли, читать? Да!” - ответила та.

“А чего у вас пепельница здесь стоит?” - поинтересовался правоохранитель.

“Потому что вытряхала”, - пояснила женщина.

Другому жителю “проблемного адреса” сотрудница МЧС доводила, что “курить в местах для сна категорически запрещено”. По ее словам, курить нужно на улице. Мужчина пожаловался, что на улице холодно сейчас, чтобы ходить туда курить. “Зато это безопасно”, - парировала спасательница.

“Посещая подобные домовладения, работники МЧС обращают внимание на противопожарное состояние жилищ, наличие и исправность автономных пожарных извещателей, напоминают хозяевам о важности соблюдения пожарной безопасности в быту”, - добавила сотрудница МЧС.

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“Я не могу понять, как они определили, что это притон?” - поинтересовался один комментатор.

Другая пользовательница TikTok написала, что “притоны другими представляла”. “Тут, мне кажется, люди ведут асоциальный образ жизни. Слишком чистенько для притонов”, - считает она.

“Сигарета - реально причина многих пожаров, я знаю много таких случаев и был участником”, - утверждал еще один юзер.

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков во время заседания коллегии УВД Гродненского облисполкома 14 февраля призвал взять “под усиленный контроль” одну категорию жителей региона. Он поручил участковым милиционерам “действовать точечно” и знать, на кого обращать внимание.

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