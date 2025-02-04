Кубраков потребовал повышенного контроля за этими белорусами

Опубликовано: 04.02.2025 17:22 , Обновлено: 04.02.2025

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на оперативном совещании в Борисовском РУВД 4 февраля потребовал повышенного контроля за некоторыми категориями белорусов. Также он поделился, в отношении кого не достаточно профилактики со стороны правоохранителей.

Так, по мнению Кубракова, не хватает профилактики в отношении безработных и злоупотребляющих алкоголем людей. А повышенного контроля, по словам главы МВД, требует подростковая и рецидивная преступность, дорожная безопасность, [link href=“https://t.me/pressmvd/15868” target=“_blank” rel=“noopener”] передали [/link] в Telegram-канале ведомства.

То есть речь идет о несовершеннолетних, белорусах, совершивших новое преступление после осуждения за предыдущее, а также участниках дорожного движения: водителях, пешеходах, велосипедистах и не только.

Фото: МВД Беларуси

“Прозвучавшую сегодня критику надо воспринимать конструктивно, делать правильные выводы и двигаться вперед. Да, проблемы есть, но любой сотрудник милиции должен уметь держать удар”, - обратился к коллегам из Борисовского РУВД Кубраков.

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел 17 декабря направился с рабочим визитом в Могилевскую область, где среди прочего “подверг конструктивной критике” работу белорусской Госавтоинспекции. Узнали, что стало объектом критики министра.

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