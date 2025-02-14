Глава МВД призвал взять "под усиленный контроль" одну категорию жителей Гродненщины

Опубликовано: 14.02.2025 20:52 , Обновлено: 15.02.2025

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков во время заседания коллегии УВД Гродненского облисполкома призвал взять "под усиленный контроль" одну категорию жителей региона. Он поручил участковым милиционерам "действовать точечно" и знать, на кого обращать внимание.

Во время заседания глава МДВ подчеркнул важность обеспечения “экономической безопасности страны”, в том числе путём “целенаправленной работы” с безработными и мигрантами. Так, он призвал взять “под усиленный контроль” тех, кто совершил какие-либо правонарушения, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, он заявил, что на Гродненщине необходимо “усилить деятельность” по борьбе с экономическими преступлениями, повысить раскрываемость “тяжких” краж и предупреждать случаи передозировки наркотиками, передало информагентство БЕЛТА.

Отдельно Кубраков остановился на профессиональной подготовке личного состава, в частности молодых сотрудников. Он заявил, что новичкам нужно помогать делать первые шаги и “максимально эффективно использовать институт наставничества”. Кроме того, по словам главы МВД, внимания и заботы требуют семьи сотрудников, особенно многодетные и воспитывающие детей-инвалидов.

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел 17 декабря направился с рабочим визитом в Могилевскую область, где среди прочего «подверг конструктивной критике» работу белорусской Госавтоинспекции. Узнали, что стало объектом критики министра.

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