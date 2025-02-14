Глава МВД призвал взять "под усиленный контроль" одну категорию жителей Гродненщины
Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков во время заседания коллегии УВД Гродненского облисполкома призвал взять "под усиленный контроль" одну категорию жителей региона. Он поручил участковым милиционерам "действовать точечно" и знать, на кого обращать внимание.
Во время заседания глава МДВ подчеркнул важность обеспечения “экономической безопасности страны”, в том числе путём “целенаправленной работы” с безработными и мигрантами. Так, он призвал взять “под усиленный контроль” тех, кто совершил какие-либо правонарушения, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, он заявил, что на Гродненщине необходимо “усилить деятельность” по борьбе с экономическими преступлениями, повысить раскрываемость “тяжких” краж и предупреждать случаи передозировки наркотиками, передало информагентство БЕЛТА.
Отдельно Кубраков остановился на профессиональной подготовке личного состава, в частности молодых сотрудников. Он заявил, что новичкам нужно помогать делать первые шаги и “максимально эффективно использовать институт наставничества”. Кроме того, по словам главы МВД, внимания и заботы требуют семьи сотрудников, особенно многодетные и воспитывающие детей-инвалидов.
Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел 17 декабря направился с рабочим визитом в Могилевскую область, где среди прочего «подверг конструктивной критике» работу белорусской Госавтоинспекции. Узнали, что стало объектом критики министра.
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