Молокозавод объяснил появление "перламутровых" бутылок с молоком в белорусских магазинах

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Опубликовано: 22.11.2022 18:16 , Обновлено: 22.11.2022

Пользовательница TikTok показала бутылку белорусского молока на полке в магазине, в которой, как ей показалось, был странный осадок. На видео и вправду бутылка выглядит не очень привычно, и создаётся впечатление, что на дне то ли сыворотка или кефир, то ли на самом деле осадок.

Пользовательница TikTok посчитала, что в магазине продается просроченный продукт. Видео с молоком она подписала: “Юеларуское молоко испортилось”.

На данный момент автор видео сделала свой аккаунт приватным. У нее всего 56 подписчиков. Однако ее видео вызвало [link href=“https://mlyn.by/22112022/isportilas-li-belorusskaya-molochka-na-prilavkah-krupnogo-tcz-uznali-u-proizvoditelya/” rel=“noopener” target=“_blank”] ответную [/link] реакцию производителя.

В компании “Молочный мир” объяснили, что в ёмкость находится молоко и только оно. А странный вид бутылки вызван “нынешними экономическими реалиями”, передает “Минская правда, слова представителя производителя. Все дело в том, что производителю пришлось искать новых поставщиков пресс-форм для бутылок из пластика в этих самых реалиах. В результате и получились такие странные бутылки молока.

“Это не более, чем цвет перламутра самой пластиковой тары. И, смею заверить наших потребителей, на качество и безопасность молока это совершенно не влияет. Однако во избежание подобных инцидентов, которые, безусловно, несут недобрую службу для нашего имиджа, что в какой-то мере подогревается и недобросовестными блогерами, мы намерены более тщательно подбирать поставщиков сырья для производства тары”, - пообещали на молокозаводе.

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Ранее Телеграф сообщил, что “нынешние реалии” сказались на внешнем виде молока и у других производителей. Жительница Гомеля купила белорусское детское молоко. Но дома обнаружила на нем китайские иероглифы и штрих-код, который вел на приложение для знакомств. В магазине, где продали такой продукт, объяснили, в чем дело.

В Гомеле начали продавать детское молоко с рекламой приложения для знакомств