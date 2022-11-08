Появится ли в Беларуси свой Тетра Пак до конца года? В Беллесбумпроме признались, что "компетенции нет"

Опубликовано: 08.11.2022 12:39 , Обновлено: 08.11.2022

Заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» Александр Пшенный рассказал в эфире СТВ, что в Беларуси нет предприятия, которое могло бы выпускать свою упаковку типа Тетра Пак. Ко всему, никто в стране не знает "секретов", как такую упаковку правильно выпускать.

“Что касается упаковки типа тетрапак. Это был поставщик. «Березатара». К сожалению, два года назад перестала существовать как предприятие. Его больше нет”, - рассказал представитель Беллесбумпрома.

В то же время, в стране есть картон, который можно было бы применять для изготовления Тетра Пака. Но в Беларуси никто не знает, как упаковку выпускать, [link href=“https://ctv.by/kogda-u-nas-poyavitsya-normalnaya-upakovka-i-lya-tetrapak-otvechaet-zampred-bellesbumproma” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] СТВ.

Новость Телеграф

“Мы сейчас работаем в двух направлениях. Первое – это привлекаем в страну инвестора, потому что у нас пока, к сожалению, нет компетенций и возможностей… Права защищены. В мире всего 5-6 компаний, которые знают секреты, которые позволят сделать этот тетрапак. Поэтому мы привлекаем индийцев и китайцев, сейчас прорабатываем”, - рассказал Александр Пшенный.

“Мы готовы дать сырье, а вы изготовьте упаковку. Либо второе направление, альтернативное, с компанией Tetra Pak в России, которая полностью обеспечивала белорусский рынок. У нее был период в два месяца, когда шведские основные акционеры прекратили поставки, взаимодействие, разрезали все контракты. Но сегодня они заработали и готовы у нас покупать картон в обмен на гарантию того, что они полностью обеспечивают белорусский рынок”, - рассказал представитель Беллесбумпрома.

Ранее Телеграф сообщил, что в Бобруйске покупатели заметили, что обычные сливки стали продавать в магазинах в таре из-под шоколадного коктейля «Веселые внучата. Шоколад. Коктейль молочный».

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