В Гомеле начали продавать детское молоко с рекламой приложения для знакомств

Опубликовано: 25.10.2022 09:56 , Обновлено: 25.10.2022

Жительница Гомеля купила белорусское детское молоко. Но дома обнаружила на нем китайские иероглифы и штрих-код, который вел на приложение для знакомств. В магазине, где продали такой продукт, объяснили, в чем дело.

О ситуации гомельчанка Ксения рассказала редакции «Сильные новости».

По ее словам, она купила детское молоко в продуктовом магазине «Два гуся». Дома решила помыть пачки, а оно оказалось китайским.

«Сверху просто наклеили этикетки, а если сканировать штрихкод, то выдает ссылку на скачивание приложение для общения людей», — отметила Ксения.

В администрации магазина объяснили, что ранее производители, которые экспортировали молочные продукты в Китай, печатали упаковки сразу на китайском языке.

«Но сейчас экспорт в Китай снизился, а упаковки на китайском остались. Также есть некоторые сложности с производством новой упаковки для детского молока (она специальная и отличается от обычной) внутри страны», — рассказали в «Двух гусях».

Поэтому молоко в упаковке, ориентированной на китайский рынок, стали продавать в Беларуси, наклеивая при этом этикетки на русском языке.

Ранее Телеграф писал, что белорусы заметили странные упаковки соков на полках в магазинах. Поэтому у многих закономерно возник вопрос, а не подделка ли это? Оказывается, так надо. В компаниях-производителях объяснили, что происходит.

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