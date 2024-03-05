«Могут спокойно собирать грибы» – В Минлесхозе предупредили, кто и когда будет ходить с оружием в белорусских лесах

Опубликовано: 05.03.2024 10:32 , Обновлено: 05.03.2024

Обновленный Лесной кодекс, который вступил в силу в Беларуси, расширил перечень полномочий и механизмов охраны леса – по выявлению незаконных рубок, борьбы с лесными пожарами, захватами. Расширили перечень должностных лиц, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны.

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Драгун сообщил, что уже сейчас в рамках эксперимента в каждом лесхозе созданы секторы по охране леса. Уточнил, что задача специалистов этих секторов – инженера по охране леса, инженера по охотничьему хозяйству, мастеров леса – выявлять нарушения и пресекать их.

Белорусы отправились в лес, но не за грибами и соком. Что собирают?

«При выезде на полевые мероприятия они будут получать оружие в органах внутренних дел, чтобы в первую очередь защитить себя и предупредить желание оказать сопротивление, навредить нашим людям. Граждане могут спокойно собирать грибы и ягоды – с оружием по лесу каждый день просто так никто ходить не станет. Это будут точечные случаи и специалисты, определенные министерством», – успокоил министр.

Ранее Телеграф рассказывал, что в числе изменений Лесного кодекса – упрощение процедуры заготовки декоративных растений гражданами для последующего озеленения населенных пунктов, приусадебных участков и других объектов. Что это значит на практике?

Белорусам разрешили выкапывать в лесу деревья и кусты. Но есть нюанс