Белорусам разрешили выкапывать в лесу деревья и кусты. Но есть нюанс

Опубликовано: 05.03.2024 10:00 , Обновлено: 05.03.2024

В Беларуси вступил в силу обновленный Лесной кодекс. В числе изменений – упрощение процедуры заготовки декоративных растений гражданами для последующего озеленения населенных пунктов, приусадебных участков и других объектов. Что это значит на практике?

«У людей должна быть возможность взять в лесу бесплатно несколько деревьев или кустарников, чтобы украсить свой двор, – пояснил новацию министр лесного хозяйства Беларуси Александр Драгун. – Но делать так люди смогут в местах, определенных юрлицами, ведущими лесное хозяйство». Министр рассказал, что предварительно нужно сообщить о своем желании в лесхоз или лесничество, а они укажут место, где можно выкопать бесплатно несколько деревьев.

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Однако отметил, что процедура согласования будет неспроста: надо учитывать нагрузку на территорию лесного фонда – процент допустимого изъятия.

«Эти участки будут меняться, чтобы не навредить экосистеме. Если сразу выделить два-три участка в районе, кому-то окажется далеко ехать, скажем, 50 километров ради пары березок. Поэтому будем исходить из поступающих обращений и стараться оперативно подбирать места, где разрешена заготовка дикорастущих растений, рядом с местом проживания человека», – объяснил Драгун.

Министр также предупредил, что сделать так на территории заказников, нацпарков, особо охраняемых территорий нельзя – «даже если они видны из окна».

Ранее Телеграф писал, что Министерство лесного хозяйства расширило полномочия сотрудников лесхозов, разрешив им составлять протоколы об административных правонарушениях по десяткам статей Кодекса об административных правонарушениях. Такое решение закреплено в постановлении ведомства, которое 17 февраля опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

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