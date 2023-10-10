МинЖКХ предложило отключать белорусам свет и воду по новым правилам. Кто будет решать?

Опубликовано: 10.10.2023 13:55 , Обновлено: 10.10.2023

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совета министров, которое, в случае его принятия законодателями, изменит правила отключения коммунальных услуг белорусам за неуплату.

По замыслу инициаторов законопроекта, предлагаемые корректировки позволят “урегулировать проблемные вопросы начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и пользование жилыми помещениями”, а также устранить “неясности и неточности при реализации норм законодательства” в сфере ЖКХ.

Некоторые изменения, предложенные ведомством, затронут правила отключения белорусам услуг ЖКХ за неуплату. Как и прежде, отключать белорусам свет, перекрывать воду и канализацию предлагается в случае задолженности за за два и более расчетных периода, если жильцы её не погасят в течение 5 дней после получения письменного предупреждения.

Однако, в положения, регулирующие этот вопрос, предлагается внести поправки, согласно которым письменное предупреждение может вручаться не только по почте заказным письмом или лично в руки под расписку, но и пересылаться посредством “национальной почтовой электронной системы”.

[info_b]Национальная почтовая электронная система – защищенная автоматизированная информационная система национального оператора почтовой связи, с помощью которой ведется прием, обработка, хранение, доставка (вручение) в электронной форме почтовых отправлений (простых или заказных), извещений на почтовые отправления, уведомлений о получении почтовых отправлений.

Пересылку почтовых отправлений в электронной форме осуществляют в пределах страны, а если у адресата нет возможности получать письма в электронной форме, их ему в установленном законодательством порядке распечатывают и доставляют обычным способом. В Беларуси эта система полноценно заработала с 3 января 2021 года.[/info_b].

В МинЖКХ также предложили прописать в законе полномочия организаций, оказывающих услуги ЖКХ в случае, если должник отказывается подписывать извещение с предупреждением от госорганов. В этом случае (равно как и в случае возврата заказного письма с отметкой о невручении адресату из-за его отсутствия по месту нахождения) жилищно-эксплуатационной службе предлагается составлять акт, на основании которого должнику могут приостановить оказание услуг ЖКХ - в течение 5 рабочих дней со дня составления такого акта.

[info_b]Общественные обсуждения проекта будут проводиться с 10 по 20 октября 2023 года. Любой желающий может ознакомиться с предложениями МинЖКХ на с Правовом форуме Беларуси и озвучить свои замечания и предложения через специальную форму на форуме, либо написав письмо на электронную почту непосредственно в министерство: ueco@mjkx.gov.by.[/info_b]

Напомним, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Андрей Новик на днях рассказал, к кому из белорусов могут прийти домой с «рейдами» его коллеги и пригрозил некоторым гражданам выселением.

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