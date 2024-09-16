Могут ли белорусские школьники пользоваться планшетом вместо учебников? В Мингорисполкоме назвали два ограничения

Опубликовано: 16.09.2024 16:24 , Обновлено: 16.09.2024

В комитете по образованию Мингорисполкома разъяснили, могут ли белорусские школьники пользоваться на уроках электронными планшетами вместо классических бумажных версий учебных пособий. Именно на эти полезные гаджеты пытаются перейти родители некоторых учеников в надежде разгрузить школьные портфели своих детей. Однако, далеко не во всех школах эта инициатива встречает понимание у руководства.

В комитете по образованию Мингорисполкома агентству “Минск-Новости” заявили, что “прямого запрета” на использование электронных планшетов вместо бумажных учебников в Беларуси нет. Однако использовать их в ведомстве разрешают лишь “при разумной организации образовательного процесса” и “с учетом соблюдения санитарных норм и правил”.

В комитете озвучили два важных ограничения при замене книг планшетами:

электронное устройство на уроке должно использоваться исключительно в качестве книги,

использовать планшет желательно не на каждом уроке и не использовать на переменах.

По мнению чиновников, при соблюдении этих правил планшеты не будут наносить ущерб зрению школьников.

“В отдельных случаях, связанных, например, с состоянием здоровья ребенка, планшет может стать приемлемой заменой нескольких учебников. Но использовать его просто как современное средство визуализации на постоянной основе мы бы все-таки не советовали”, - озвучили в профильном комитете свои рекомендации.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в преддверии нового учебного года Совет министров Беларуси внёс изменения в специфические санитарно-эпидемиологических требования, предъявляемые к учебному процессу. В числе прочего, в них чётко определили, сколько минут ученики разных классов могут пользоваться электронными гаджетами в школах.

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А в сентябре ачальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова рассказал, когда на занятиях в школе телефон может и вовсе стать неотъемлемой частью учебного процесса.

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