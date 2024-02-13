Могилевских педиатров обязали работать по воскресеньям из-за распространения гонконгского гриппа

Опубликовано: 13.02.2024 12:19 , Обновлено: 13.02.2024

В поликлиниках Могилёва на этой неделе решили организовать работу дежурных педиатров по воскресеньям из-за эпидемического подъема заболеваемости респираторными заболеваниями и гриппом. По словам главного государственного санитарного врача Могилёва и Могилёвского района Вячеслава Гурского, наибольшее распространение в регионе в этом сезоне получил гонконгский грипп.

Об организации дежурств педиатров по выходным 12 февраля сообщили в телеграм-канале Могилевской центральной поликлиники. В воскресенье дежурный врач будет принимать больных детей с 9:00 до 15:00.

Тем временем Вячеслав Гурский в интервью YouTube-каналу “Могилёв - мой город” признался, что сейчас уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, по сравнению с прошлым годом, выросла в городе на 20%. Хотя в последнее время, по его словам, наметилась тенденция на спад (по сравнению с прошлой неделей, число заболевших сократилось на 10%), однако большинство заболевших - именно дети (примерно 65,4% от общего числа болеющих).

При этом именно вирус H3N2 (получивший название “гонконгский грипп”) специалист назвал самым распространенным в Могилёве в этом эпидемиологическом сезоне, в отличие от прошлого года, когда циркулировал главным образом штамм H1N1 (так называемый свиной грипп).

“Все случаи, которые мы исследовали, все были именно этого типа — H3N2 — поэтому на сегодня да, сменился тип вируса, поэтому заболеваемость чуть выше, чем по прошлому году”, — заявил Гурский.

Главный государственный санитарный врач города также отметил, что до сих пор “идёт регистрация вируса covid19”, но он уже “перешёл в сезонную заболеваемость”, снизившись по отношению к прошлому году в 20,3 раза.

Ранее, как передал Телеграф, в Министерстве здравоохранения Беларуси предупредили о риске возникновения “локальных вспышек” таких заболеваний как свиной грипп, нетипичный грипп, разные виды коронавируса и других и спрогнозировали эпидемический подъем заболеваемости острых респираторных инфекций (ОРИ)э

Свиной и не только. В Минздраве рассказали, циркуляция каких вирусов «в ближайшие недели» вырастет и кто в группе риска

А в начале осенне-зимнего периода Всемирная организация здравоохранения в своём прогнозе предупредила, что в этом сезоне может появиться четыре новых опасных штамма гриппа, которые по своим последствиям и характеру протекания заболевания могут оказаться страшнее коронавируса.

«Опаснее коронавируса» — В ВОЗ предупредили о появлении четырех новых штаммов гриппа этой осенью