МНС заблокировало в Беларуси доступ к Airbnb, Blizzard и Megogo

Опубликовано: 08.08.2024 18:16 , Обновлено: 08.08.2024

Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси заблокировало доступ к четырем иностранным сервисам: Airbnb, Activision-Blizzard, Megogo и Hetzner. Точная причина блокировки неизвестна.

Как отметили в МНС, ведомство с 2024 года может принимать решение об ограничении доступа к электронной торговой площадке иностранной организации (иностранного индивидуального предпринимателя), которые оказывают услуги или продают товары белорусам “с нарушением налогового законодательства Беларуси”.

Так, 5 августа МНС постановило ограничить доступ к:

онлайн-площадке для аренды жилья Airbnb (сайт + одноименное приложение),

немецкому провайдеру хостинга и других интернет-услуг Hetzner,

игровым онлайн-площадкам Activision Blizzard (сайты + мобильные приложения Battle.net и Call of Duty: Mobile),

сервису для просмотра телевидения, кино, спортивных трансляций Megogo.

Как именно эти компании нарушили белорусское налоговое законодательство, ведомство не уточнило. В то же время на сайте МНС указано, что ограничить доступ к ресурсам могут за задолженность по налогам (сборам), пошлинам, пеням перед бюджетом Беларуси в сумме, превышающей 3 тыс. базовых величин (120 тыс. белорусских рублей, или около $37,3 тыс.).

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Доступ к заблокированным сервисам могут возобновить, если компании погасят налоговую задолженность и встанут на учет в налоговом органе Беларуси (если не сделали это раньше).

К слову, еще в 2022 году Activision Blizzard прекратила продавать игры в Беларуси, а Airbnb приостановил операции.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство информации Беларуси в апреле 2024 года ограничило доступ к некоторым латвийским, литовским и эстонским интернет-ресурсам. Причину блокировки в ведомстве объяснили «ответной мерой» на запрет работы «отдельных СМИ Беларуси» в этих странах.

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