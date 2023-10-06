В правительстве предложили заблокировать в Беларуси иностранные интернет-магазины. Но не все

Опубликовано: 06.10.2023 10:19 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство по налогам и сборам Беларуси предложили наделить полномочиями принимать решения об ограничении доступа к иностранным онлайн-магазинам и поставщикам услуг по итогам профильных проверок. С таким предложением выступил Совет министров Беларуси, который внёс соответствующий законопроект об изменениях в Налоговый кодекс страны.

Блокировать сайты иностранных компаний и индивидуальных предпринимателей предлагается по результатам проверок инспекций МНС в случаях, если выяснится, что они дистанционно продают свои товары или оказывают услуги в электронной форме (через интернет-сайты или мобильные приложения, через которые осуществляется доступ к электронной торговой площадке) без постановки на учет в налоговом органе, либо имеют задолженность по налогам (сборам), пошлинам или пеням (в сумме, превышающей 3 тыс. базовых величин, что сегодня равнозначно 111 тыс. рублей).

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Как следует из текста законопроекта, который выложили на Национальном правовом интернет-портале, в случае его принятия МНС будет давать иностранному нарушителю 90 дней на погашение задолженности, по истечении которых может принять решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу в течение двух дней и направить его в госинспекцию по электросвязи Министерства связи и информатизации для включения соответствующего идентификатора в список интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен. Возобновлять доступ предлагается только после погашения задолженности.

Отметим, что в Беларуси иностранные субъекты хозяйствования, которые продают свои товары или оказываю услуги через интернет, обязаны официально становиться на учет в минской инспекции МНС и уплачивать налог на добавленную стоимость от продаж в стране.

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