Минздрав предупредил белорусов о весенних штрафах до 1350 рублей

Опубликовано: 10.04.2026 15:52 , Обновлено: 10.04.2026

Пресс-служба Министерства здравоохранения внезапно предупредила белорусов о штрафах до 30 базовых величин (на сегодня это 1350 рублей), которые можно схлопотать по весне. В ведомстве заявили, что с начала года специалисты уже выписали 1114 таких штрафов.

Речь о нарушениях по санитарному содержанию и благоустройству территорий населенных пунктов и организаций, которое находится в ведомстве не только жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), но и санитарно-эпидемиологической службы, которая напрямую подчиняется Минздраву. Видимо, именно поэтому в ведомстве решили активно включиться в весенний месячник по благоустройству в Беларуси и зайти с самого действенного для большинства граждан метода - напоминании о штрафах, которые могут грозить за нарушения.

А к ним эпидемиологи относят довольно большой спектр нарушений, за которые могут поплатиться как рядовые граждане, так и ответственные из числа местных чиновников, а также юрлица:

складирование мусора в неустановленных местах;

захламление контейнерных площадок и прилегающих территорий;

отсутствие крышек на контейнерах и использование поврежденных баков;

несвоевременный вывоз коммунальных отходов;

мусор и хлам на придомовых территориях и землях общего пользования.

По данным Минздрава, с начала 2026 года на каждой четвертой территории, на которую эпидемиологи пришли с проверкой (а их уже более 164 тысяч) нашли подобные нарушения. В результате, за три месяца выписали уже порядка 1114 штрафов , ликвидировано 212 свалок и наведён порядок на 30 тыс. участках.

Но на этом решили не останавливаться и, наоборот, усилить контроль в преддверии республиканского субботника, назначенного на следующую субботу, 18 апреля. Специалист пообещали пройтись по территориям промышленных предприятий, зон отдыха граждан, а в преддверии Радоницы – заглянуть на кладбища. Кроме того, самих белорусов призвали сообщать о проблемах в сфере благоустройства и порядка на земле по электронной почте “горячей” линии Республиканского центра гигиены,

эпидемиологии и общественного здоровья ( blago@rcheph.by).

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В свою очередь в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии сегодня отчитались, что с начала нынешнего месячника по благоустройству уже выписали 258 рекомендаций и писем в адрес руководителей субъектов хозяйствования с требованием устранить недостатки по благоустройству и инициировали 56 административных процессов в отношении ответственных лиц за выявленные нарушения. Ещё 128 должностных и юридических лиц уже оштрафовали за нарушения.

Напомним, если для граждан для граждан максимальная сумма штрафа за тот же неправильно выброшенный мусор достигает 30 базовых величин, то для индивидуальных предпринимателей (ИП) и юрлиц он в разы больше:

до 200 базовых (то есть до 9 тыс. рублей) - для ИП,

до 500базовых величин (22,5 тыс. рублей)- для юридических лиц.

Кстати, с прошлой осени в Минске начали тестировать новую систему вывоза мусора, внедрив в процесс ряд систем мониторинга. Для контроля за вывозом мусора с контейнерных площадок и от мусороприемных камер разрабатывают специальные программы и мероприятия, которые позволяют эффективно выстроить маршруты машин ЖКХ, а также проконтролировать, где и когда машины забирали конкретные мусорные контейнеры, какой вид отходов был собран.

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