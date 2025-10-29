В Минске начали по-новому контролировать вывоз мусора. Что изменилось?

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Опубликовано: 29.10.2025 08:29 , Обновлено: 29.10.2025

В Минске начали тестировать новую систему вывоза мусора, внедрив в процесс ряд систем мониторинга. Что изменилось и когда новые методы контроля за отходами начнут применять и в других белорусских городах, рассказал главный инженер госпредприятия "Спецкоммунавтотранс" Андрей Хвин.

Как пояснил инженер коммунального предприятия, обслуживающего 6 из 9 районов белорусской столицы, организация сбора мусора сегодня не ограничивается установкой контейнеров для смешанного сбора отходов, сбора вторсырья и площадок для крупногабаритного мусора. Для контроля за вывозом мусора с контейнерных площадок и от мусороприемных камер разрабатывают специальные программы и мероприятия.

Так, уже работают отдельные системы мониторинга транспорта, вывозящего мусор на свалки, которые позволяют эффективно выстроить их маршруты, а также проконтролировать, где и когда машины забирали конкретные мусорные контейнеры, какой вид отходов был собран, передало госагентство БЕЛТА.

Дополнительно в ЖКХ проводят информационно-разъяснительную работу с самими жильцами, объясняя им принципы сортировки отходов.

По словам Хвина, новую систему вывоза мусора отрабатывают на одном районе Минска. После проверки программного обеспечения, которое контролирует процесс, на практике, городским властям предстоит оценить результат и решить, стоит ли его внедрят в остальных районах столицы и масштабировать на другие города страны.

Хвин также рассказал о планомерном обновлении контейнерного парка и покупке новых мусоровозов. В частности, на них теперь начали устанавливать GPS-датчики.

А недавно в парке столичных служб ЖКХ появился первый белорусский электромусоровоз производства МАЗ - MAЗ-692Е55 GTe. Ему поручили вывоз вторсырья из жилого комплекса «Минск-Мир». Пока электромусоровоз работает в режиме опытной эксплуатации - на это уйдёт как минимум один год.













Ранее Telegraf.news рассказал, что в Беларуси в настоящее время продолжается комплексная программа по консервации мусоропроводов в жилых многоэтажках. Отказываться от этого “атрибута комфортной жизни”, по словам генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Марины Толстик, люди готовы далеко не всегда. А могут ли службы ЖКХ пойти на этот шаг без согласия жильцов дома?

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