Минздрав попросил белорусов не держать руки в карманах

Опубликовано: 23.02.2026 14:40 , Обновлено: 23.02.2026

Министерство здравоохранения Беларуси предупредило о смене погодных условий, которые должны учитывать белорусы, выходя на улицу. В ведомстве, кроме советов о смене обуви, попросили о крайней осторожности и не только.

Также в министерстве для пущей убедительности поделились статистикой травм за уходящую зиму (даже с конца осени, так как статистику ведут с первых заморозков — 26 ноября).

Всего за этот период в больницы с травмами из-за гололёда и холода попали 19 193 человека. При этом больше всего пострадали те, кто упал из-за гололеда: 17 931 человек (из общего числа пострадавших 3 687 — дети).

При этом 1 031 человек (из них 687 — дети) получили травмы при катании на тюбингах, ледянках и санках.

«Уважаемые граждане Республики Беларусь, в связи с изменением погодных условий, выходя на улицу, будьте крайне осторожны и внимательны. На отдельных участках дорог может быть гололедица, а под выпавшим снегом может встретиться ледяной настил», — предупредили в Минздраве.

Медики дали целый список советов, как приспособиться к новым погодным условиям, когда на улице может быть слишком скользко.

Носить обувь с толстой рифлёной подошвой и отказаться от высоких каблуков.

Ходить медики посоветовали медленно и не держать руки в карманах.

Избегать скользких и наклонных поверхностей, где не помогут рифлёная обувь и отсутствие каблуков.

Одеваться многослойно, а пожилым белорусам не стесняться использовать трость.

Естественно, избегать проходов у крыш, с которых во время оттепели могут упасть сосульки и заледеневшие глыбы.

[inf]Рекомендация врачей не держать руки в карманах во время гололеда - вполне логична и связана с биомеханикой. Когда руки свободны, они работают как естественные противовесы. Так вы можете балансировать и не упасть.

Если же всё-таки упали, то вытянутые руки (при правильной группировке) сделают инцидент безопаснее. У человека с руками в карманах практически нет шансов сгруппироваться — он падает «бревном». И риск получить травму куда больше.[/inf]

Напомним, что после чрезвычайно морозных января и почти всего февраля в Беларусь на последней неделе календарной зимы наконец-то приходит тепло. Пускай пока неустойчивое, с дождями, но всё же почти весна принесёт потепление.

Наконец-то до +12°C. В Беларусь идёт «неустойчивая» весна