Наконец-то до +12°C. В Беларусь идёт «неустойчивая» весна

Опубликовано: 21.02.2026 18:16 , Обновлено: 21.02.2026

После чрезвычайно морозных января и почти всего февраля в Беларусь на последней неделе календарной зимы наконец-то приходит тепло. Пускай пока неустойчивая, с дождями, но всё же почти весна принесёт потепление.

Как сообщил в субботу синоптик Дмитрий Рябов, погода на предстоящей неделе по всей стране будет определяться влиянием атлантических циклонов. И да, они принесут определённое потепление, но вместе с ним — атмосферную неустойчивость.

«В последние зимние дни погода сменит гнев на милость: станет мягче, но будет неустойчивой. Атлантические циклоны начнут проторять дорогу теплу. Всё чаще днём будет плюс, а осадки – в виде дождя», — пообещал метеоролог.

По его словам, до настоящей метеорологической, а не календарной, весны ещё далеко, однако каждый новый морозный период будет короче и слабее предыдущего. «Весна будет входить плавно, но уверенно», — констатировал Рябов.

Когда и где самый большой плюс

Если начало недели встретит белорусов привычными снегопадами и ощущением зимы, то уже к её середине характер погоды начнёт резко меняться. В понедельник, 23 февраля, республика ещё будет находиться во власти ненастного циклона с обильными снегопадами. Однако уже во вторник и среду начнут активно поступать атлантические воздушные массы: снег на западе и юге страны будет всё чаще переходить в мокрый снег и дождь.

А вот самый настоящий прорыв тепла ожидается в четверг, 26 февраля. Благодаря области высокого давления и влажным воздушным массам с юго-запада Европы, столбики термометров на западе Брестской и Гродненской областей впервые за долгое время поднимутся до +12°C.

Однако расслабляться рано. Уже в пятницу погода вновь испортится из-за подхода нового атмосферного фронта с Балтики, который принесёт интенсивные осадки. Первые выходные весны, 28 февраля и 1 марта, также пройдут под знаком фронтов: будет ветрено, влажно и пасмурно, но при этом всё-таки тепло.

К чему готовиться белорусам

Главной проблемой ближайших дней станет резкий перепад температур и осадки, которые создадут крайне опасную обстановку на дорогах и тротуарах. Согласно прогнозам Белгидромета и Дмитрия Рябова, в течение недели дождь сменит снегопады, что приведёт к гололедице.

Естественно, влага и потепление вызовут туманы. В условиях плохой видимости и скользких дорог резко возрастает риск ДТП (дорожно-транспортных происшествий). Так что всем — и водителям, и пешеходам — стоит быть предельно осторожными.

Кроме того, высокая влажность воздуха (до 90% в следующие выходные) в сочетании с околонулевыми температурами создаёт риск для людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.

Прогноз по дням