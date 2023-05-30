Минздрав отменил запрет на продажу лекарства по рецептам в частных аптеках
Министерство здравоохранения Беларуси прислушалось к рекомендациям Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и отменило своё решение о запрете на продажу лекарств по рецептам в аптеках пятой категории.
Соответствующее решение закреплено в постановлении Минздрава, опубликованном 30 мая на Национальном правовом интернет-портале.
Постановлением были внесены поправки в Надлежащую аптечную практику, в частности, исключен пункт в котором аптекам пятой категории разрешалось продавать только безрецептурные лекарственные препараты. Таким образом, ведомство разрешило небольшим частным аптекам и впредь продавать лекарства по рецептам.
[info_b]Большинство частных аптек в Беларуси относятся именно к пятой категории - именно такие аптеки, как правило, располагаются в магазинах, на вокзалах, в гостиницах. Согласно действующим положениям Надлежащей аптечной практики, к аптекам пятой категории относятся аптеки, в которых «осуществляется розничная реализация лекарственных средств, создаваемая в местах наибольшего сосредоточения населения (магазины, рынки, вокзалы, гостиницы и т.п.), при наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя аптеки первой или второй категории».[/info_b]
МАРТ запретил Минздраву Беларуси запрещать продажу по рецептам в частных аптеках
Напомним, решение Минздрава об ограничении продажи рецептурных лекарств в аптеках пятой категории в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) посчитали “дискриминационным” и дали ведомству срок до 30 мая на внесение поправок в Надлежащую аптечную практику.