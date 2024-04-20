Минздрав отменил запрет на поставки чая Greenfield и кофе "Жокей" в Беларусь

Опубликовано: 20.04.2024 07:59 , Обновлено: 20.04.2024

Министерство здравоохранения отменило временный запрет на ввоз и реализацию популярных марок чая и кофе от российской компании «Орими». Об этом сообщила пресс-служба ведомства 19 апреля.

Как сообщили в Минздраве, компания смогла предоставить убедительные доказательства по улучшению ситуации.

“Это решение принято на основании представленных Обществом доказательств, удостоверяющих перечень и эффективность проведенных корректирующих мероприятий, стабильность процессов производства, хранения, транспортировки продукции, а также действенности системы контроля безопасности и качества, включая результаты лабораторных исследований продукции”, — пояснили в ведомстве.

Напомним, что продукцию производителя “Орими” запретили ввозить, хранить и реализовывать в Беларуси 1 апреля. По данным эпидемиологической службы, образцы марок чая “Принцесса Гита” и “Принцесса Нури” российского производителя показали превышение допустимой нормы по содержанию плесени.

Тогда Минздрав обязал убрать с полок магазинов всю продукцию “Орими”. Среди них популярные марки чая Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Принцесса Канди», «Гита», «Жемчужина Нила», «Шах», а также кофе “Жокей” и “Jardin.

Минздрав запретил российскому производителю кофе «Жокей» и чая Greenfield поставки в Беларусь

Ранее Telegraf.news писал о том, что Госстандарт Беларуси выявил нарушения в производстве одежды популярного турецкого бренда LC WAIKIKI. С 18 апреля в магазинах перестанут продавать детские боди, комбинезоны для новорождённых, рубашки, толстовки и брюки для ребят школьного и дошкольного возраста.

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