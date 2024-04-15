Госстандарт Беларуси запретил продавать рубашки, детские боди и портфели бренда LC WAIKIKI. Почему?

Опубликовано: 15.04.2024 15:51 , Обновлено: 15.04.2024

Госстандарт Беларуси выявил нарушения в производстве одежды популярного турецкого бренда LC WAIKIKI. С 18 апреля в магазинах перестанут продавать детские боди, комбинезоны для новорождённых, рубашки, толстовки и брюки для ребят школьного и дошкольного возраста.

В ходе проверки Госстандарт установил, что в одежде для новорождённых во время пошива соединительные швы с обмётыванием были выполнены на изнаночную сторону. Нарушение заключается в том, что такие швы должны быть на лицевой стороне, поскольку на изнаночной они представляют опасность для нежной кожи младенцев.

Кроме того, в реестр опасной продукции внесли четыре вида рубашек для школьников LC WAIKIKI. Три из них забраковали по показателю «воздухопроницаемость». Это значит, что одежда оказалась недостаточной «дышащей». А одна рубашка-блузка не прошла тест на гигроскопичность. Другими словам, она впитывает и отдаёт влагу в разы хуже, чем допустимо.

Запретили продавать в магазинах бренда и портфели. В них сотрудники Госстандарта не нашли светоотражающие элементы там, где они должны быть — на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане.

Ранее Telegraf.news писал, что в реестре опасной продукции Госстандарта оказались издания стихов Агнии Барто, сказок Корнея Чуковского и раскраски для девочек.

Госстандарт запретил в Беларуси книжки со сказками Чуковского и стихами Барто. За что?