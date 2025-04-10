Минздрав Беларуси убрал должность "врач-стоматолог детский". К кому теперь водить ребенка?

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Опубликовано: 10.04.2025 13:06 , Обновлено: 10.04.2025

Министерство здравоохранения Беларуси своим постановлением № 32 от 27 марта 2025 года убрало из списка должностей медицинских и фармацевтических работников должность "врач-стоматолог детский". В ведомстве объяснили такое решение и рассказали, к кому теперь родителям водить детей, если у тех возникнут проблемы с зубами.

Инициативу рассмотрели на совещании в Минздраве, куда позвали главного внештатного стоматолога министерства, главного внештатного детского стоматолога ведомства и главного внештатного детского стоматолога Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и не только.

По итогам этого совещания и решили убрать должность “врач-стоматолог детский” для “улучшения доступности стоматологической помощи на всех уровнях, в том числе в сельской местности, за счет более широкого круга врачей-специалистов стоматологического профиля, способных ее оказать”.

Обязанности этого специалиста перешли к врачу стоматологу-терапевту , проинформировали в министерстве. Он, напомним, занимается терапевтическим лечением зубов, десен, слизистых оболочек во рту у взрослых.

В Минздраве [link href=“https://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/v-belarusi-vrachi-stomatologi-dlya-vzroslykh-i-detey-obedineny-v-odnu-spetsialnost/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что сейчас выпускники медицинских вузов, которые обучались на специальности “Стоматология”, проходят интернатуру по трем специальностям: «Стоматология хирургическая», «Стоматология детская» и «Стоматология терапевтическая».

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“При этом в программы и планы по специальности интернатуры «Стоматология хирургическая» входит изучение вопросов оказания хирургической стоматологической помощи взрослому и детскому населению”, - утверждают в ведомстве.

Там сказали, что врач стоматолог-хирург может оказывать хирургическую стоматологическую помощь взрослым и детям “без дополнительного обучения”. Но, как мы написали выше, обязанности врача-стоматолога детского передали теперь врачу стоматологу-терапевту, а не хирургу.

В интернатуре же специальности «Стоматология детская» и «Стоматология терапевтическая» решили объединить в одну - «Стоматология терапевтическая и детская». Как утверждают в Минздраве, после прохождения такой интернатуры специалист “будет обладать компетенциями к оказанию терапевтических видов стоматологической помощи как взрослому, так и детскому населению без ограничений и дополнительной подготовки”.

В ведомстве добавили, что “выстроенная система оказания стоматологический помощи детям не изменится”.

Ранее Telegraf.news писал, что Комитет государственного контроля проверил в Могилевской области качество проведения диспансеризации белорусов. В четырех районах ведомство увидело нехватку врачей общей практики и педиатров.

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