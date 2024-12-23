Минздрав Беларуси рассказал, как будут работать больницы, поликлиники и аптеки в праздники

Опубликовано: 23.12.2024 13:37 , Обновлено: 23.12.2024

Министерство здравоохранения Беларуси утвердило график работы больниц, поликлиник, аптек и других учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в конце 2024-го - начале 2025 года.

В ведомстве [link href=“https://t.me/minzdravbelarus/25537” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещали [/link] в эти дни обеспечить непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению, а работу скорой (неотложной) помощи перевести в “режим повышенной готовности”.

Вот по какому графику должны работать амбулатории, поликлиники, аптеки, поликлинические отделения больниц и Республиканских научно-практических центров (РНПЦ), организации службы крови, санэпорганизации, а также организации медтехники:

25 декабря - по графику работы в праздничный день,

1 января - как в праздничный день,

2 января - аналогично,

6 января - по графику субботы,

7 января - как в праздничный день,

11 января - по графику рабочего дня.

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А вот график для больниц и РНПЦ:

25 декабря - по графику работы в праздничный день,

1 января - как в праздничный день,

2 января - аналогично,

6 января - как в рабочий день,

7 января - по графику праздничного дня,

11 января - как в субботу.

Ранее Telegraf.news писал, что “Минсктранс” рассказал, как 1 января 2025 года будет ходить наземный транспорт, то есть автобусы, троллейбусы и трамваи. Например, интервалы “единички” станут меньше, чтобы подбросить людей до метро, а в целом добраться домой, не вызывая такси, можно будет до 05:00.

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