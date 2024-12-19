Как будут ходить автобусы и троллейбусы в новогоднюю ночь? "Минсктранс" опубликовал график

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Опубликовано: 19.12.2024 15:41 , Обновлено: 19.12.2024

На государственном предприятии "Минсктранс" рассказали, как 1 января 2025 года будет ходить наземный транспорт, то есть автобусы, троллейбусы и трамваи. Например, интервалы "единички" станут меньше, чтобы подбросить людей до метро, а в целом добраться домой не вызывая такси можно будет до 05:00.

Так, “для обеспечения транспортного обслуживания” жителей и гостей столицы 1 января с 00:00 до 05:00 общественный транспорт будет курсировать по Минску следующим образом, рассказали в “Минсктрансе”.

Автобусы:

№1 «ДС Веснянка – Вокзал», интервал — 15 минут;

№3С «ДС Чижовка — Вокзал», интервал — 30 минут;

№22 «ДС Ангарская-4 – ДС Чижовка», интервал — 27 минут;

№26 «ДС Восточная – Павлины Медёлки», интервал — 30 минут;

№36 «ДС Кунцевщина – Тарасово», интервал — 40 минут;

№38 «ст.м. Петровщина – Сухарево-8», интервал — 30 минут;

№42 «ДС Сухарево-5 — Люцинская», интервал — 35 минут;

№44 «ДС Карастояновой – ст. Ждановичи», интервал — 35 минут;

№50С «ДС Сухарево-5 – Вокзал», интервал — 30 минут;

№53 «ДС Дружная — Ландера», интервал — 30 минут;

№54 «ДС Запад-3 – ст.м. Спортивная», интервал — 30 минут;

№69 «Вокзал – Масюковщина», интервал — 30 минут;

№71 «ст.м. Тракторный завод – Степянка», интервал — 25 минут;

№72 «ДС Шабаны – ст.м. Могилевская», интервал — 35 минут;

№73 «ДС Серова – Лебяжий», интервал — 30 минут;

№74С «ДС Малиновка-4 – Городской Вал», интервал — 30 минут;

№85С «ДС Дружная – Гатово», интервал — 30 минут;

№95 «ДС Калиновского – Степянка», интервал — 35 минут;

№100 «ДС Славинского – ж/д ст. Минск-Южный», интервал — 20 минут;

№105 «ДС Карастояновой – Зацень», интервал — 60 минут;

№110 «АС Автозаводская — Сосны», интервал – 25 минут;

№ 112С «АС Автозаводская – микрорайон Сокол», интервал — 37 минут;

№115Э «АВ Центральный – Тубдиспансер», интервал — 30 минут;

№132 «ДС Малиновка-4 – Щомыслица», интервал — 60 минут;

№135 «ДС Уручье-4 – Новая Боровая», интервал – 30 минут;

№139 «ДС Калиновского – Танковая», интервал — 30 минут;

№147 «ДС Малиновка-4 – Брилевичи», интервал — 30 минут;

№149 «ДС Запад-3 – ст.м. Кунцевщина – Люцинская», интервал — 30 минут;

№159 «ДС Запад-3 – Каменная горка-5», интервал — 30 минут;

№162 «ДС Карбышева – Цна», интервал — 60 минут;

№169 «ДС Уручье-2 – ж/д ст. Колодищи», интервал — 30 минут;

№933 «ст.м. Академия наук – Запорожская площадь», интервал — 30 минут.

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Троллейбусы:

№1 «Зеленый Луг-6 – ст.м. Московская», интервал — 30 минут;

№3 «ДС Ангарская-4 – Вокзал», интервал — 30 минут;

№16 «ДС Чижовка-1 — Вокзал», интервал — 30 минут;

№20 «ДС Серебрянка – Вокзал», интервал — 35 минут;

№22 «ДС Карастояновой – ДС Лошица-2», интервал — 30 минут;

№27 «ДС Курасовщина – ДС Дружная», интервал — 30 минут;

№29 «ДС Калиновского – Музыкальный театр», интервал — 30 минут;

№53 «ДС Малиновка-4 – Зеленый луг-6», интервал — 30 минут.

Трамваи:

№4 «ДС Озеро – пл. Мясникова», интервал – 30 минут;

№6 «ДС Серебрянка – ДС Зеленый Луг», интервал — 30 минут.

Пригородные автобусы:

№429 «Минск – Атолино», интервал — 60 минут.

[info_b]Как будет работать метро, пока не сообщили. Напомним, в прошлый раз подземные поезда ходили до 04:00.[/info_b]

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