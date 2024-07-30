Минтруда предложило пострадавшим от непогоды белорусам бесплатно пожить в "кризисной комнате"

Опубликовано: 30.07.2024 17:12 , Обновлено: 30.07.2024

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, что пострадавшие от последствий непогоды белорусы могут пожить в так называемых "кризисных комнатах" при территориальных центрах социального обслуживания населения. Услуга бесплатная.

Как пояснили в ведомстве, кризисная комната представляет собой специально оборудованное помещение с необходимыми условиями для безопасного проживания. Такой приют работает круглосуточно.

Чтобы поселиться там, нужно заключить договор оказания социальных услуг, для этого потребуется письменное заявление гражданина и документ, удостоверяющий личность. А при экстренной необходимости в приюте и отсутствии удостоверяющего личность документа достаточно написать заявление, а потом уже, в течение трех рабочих дней с даты подачи заявления, предоставить документ, рассказали в Минтруда.

Там дополнили, что жить в кризисной комнате нужно будет “по принципу самообслуживания”, если заселение с детьми, то ухаживать за ними нужно будет родителю (-ям).

Срок пребывания в таком приюте должен быть прописан в договоре и может продлеваться. Питание в кризисной комнате при необходимости может финансироваться из местного бюджета, из средств безвозмездной (спонсорской) помощи, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Как сказано на сайте Минтруда, в кризисной комнате также могут жить:

пострадавшие от насилия,

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

жертвы торговли людьми,

граждане, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Кстати, на момент февраля 2024 года по всей Беларуси работало 134 кризисные комнаты.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Комитет государственного контроля (КГК) открыл «горячую линию» для жителей Гомельщины, которые пострадали от шторма. Сообщать о его последствиях можно будет по 5 августа включительно. Это в том числе информация о поваленных деревьях, сорванных крышах, перебоях в работе электричества.

Жителям Гомельщины дали 10 дней, чтобы пожаловаться на последствия урагана. Куда звонить?

Также мы писали, что председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на заседании оперативного штаба пообещал подумать над рассрочкой до одного года на ремонт пострадавших от шторма 14 июля домов. «При оказании услуг населению необходимо сделать оценку выполненных работ с минимальными надбавками для людей и рассмотреть вопрос предоставления рассрочки до одного года», — сказал он.

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