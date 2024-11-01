Минтруда предложило белорусским пенсионерам бесплатно довезти домой покупки с рынка. Как получить помощь?

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Опубликовано: 01.11.2024 11:54 , Обновлено: 01.11.2024

Скоро выходные, а значит, пора на ярмарки. Министерство труда и социальной защиты Беларуси предложило воспользоваться услугой бесплатной доставки овощей на дом. Для этого вы должны быть пенсионером или инвалидом, и соблюсти простой порядок действий.

Для того, чтобы не тащить мешки с картофелем или капустой с ярмарки самому, можно обратиться за помощью в местный территориальный центр соцобслуживания или в службу 139 (если находитесь в Минске). В Минтруда пообещали, что специалисты сориентируют по времени, в которое осуществляется бесплатный подвоз овощей с ярмарки, и примут вашу заявку.

Второй вариант — непосредственно в день ярмарки обратиться к волонтёру, который дежурит на рынке (чаще всего это БРСМ). В ведомстве заверили, что молодой человек обязательно сопроводит, загрузит покупки в автомобиль и развезёт их по адресам. И такое “такси” — абсолютно бесплатно.

Где и когда пройдут сельхозярмарки в Минске?

Помимо того, в Министерстве труда и социальной защиты опубликовали график проведения ярмарок, где белорусские пенсионеры могут закупиться теми или иными овощами. Записывайте:

Заводской район, ул. Ташкентская, д. 19, площадка возле «Чижовка-Арена»; каждые суббота и воскресение с 10:00 до 16:00.

ул. Ташкентская, д. 19, площадка возле «Чижовка-Арена»; каждые суббота и воскресение с 10:00 до 16:00. Ленинский район, пр-т Рокоссовского, 114 (гостевая парковка); каждую субботу и воскресенье до 30 ноября, с 10:00 до 16:00.

пр-т Рокоссовского, 114 (гостевая парковка); каждую субботу и воскресенье до 30 ноября, с 10:00 до 16:00. Московский район, пр-т Любимова, 9 (в сторону ул. Белецкого); ул. С.Есенина, 7- 3А; каждая суббота до 15 ноября с 10:00 до 13:00.

пр-т Любимова, 9 (в сторону ул. Белецкого); ул. С.Есенина, 7- 3А; каждая суббота до 15 ноября с 10:00 до 13:00. Октябрьский район, ул. Чкалова, 7; каждые суббота и воскресенье до 30 ноября с 10:00 до 16:00.

ул. Чкалова, 7; каждые суббота и воскресенье до 30 ноября с 10:00 до 16:00. Партизанский район, б-р Тракторостроителей; каждые суббота и воскресенье до 1 декабря с 10:00 до 16:00.

б-р Тракторостроителей; каждые суббота и воскресенье до 1 декабря с 10:00 до 16:00. Советский район, адреса (все адреса можно посмотреть здесь ); каждые суббота и воскресенье до 1 декабря с 10:00 до 16:00.

адреса (все адреса можно посмотреть ); каждые суббота и воскресенье до 1 декабря с 10:00 до 16:00. Фрунзенский район, ул. Притыцкого, 27; каждые суббота и воскресенье до 1 декабря с 10:00 до 16:00.

ул. Притыцкого, 27; каждые суббота и воскресенье до 1 декабря с 10:00 до 16:00. Центральный район, ул. Каховская, 31; каждые суббота и воскресенье до 1 декабря с 10:00 до 12:00.

Ранее Telegraf.news писал, что пенсионерка из Добруша опубликовала видео в TikTok, где пожаловалась на “гнилую и вонючую” картошку, которую она приобрела на местном рынке. По её словам, за 3 сетки такого корнеплода пришлось отдать 151,70 белорусских рублей, однако качество продукта оставляло желать лучшего. Судя по всему, при покупке автор ролика особо не присматривалась, т.к. обнаружила дефекты уже дома.

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Кроме того, мы рассказывали, могут ли рядовые белорусы свободно продавать излишки урожая, выращенного на даче, и не платить при этом налоги. Начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Наталья Мельникова рассказала, какими справками и документами нужно вооружиться, прежде чем отправиться на рынок.

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