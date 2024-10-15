"Не видели, что покупали?" — Пенсионерка пожаловалась в TikTok на 3 сетки "вонючей" картошки с рынка. В комментариях развернулись дебаты

🎥 Видео

Опубликовано: 15.10.2024 20:12 , Обновлено: 15.10.2024

Пенсионерка из Добруша опубликовала видео в TikTok, где пожаловалась на "гнилую и вонючую" картошку, которую она приобрела на местном рынке. По её словам, за 3 сетки такого корнеплода пришлось отдать 151,70 белорусских рублей, однако качество продукта оставляло желать лучшего. Судя по всему, при покупке автор ролика особо не присматривалась, т.к. обнаружила дефекты уже дома.

На видео можно рассмотреть, как некоторые картофелины действительно имеют зеленоватый цвет и явные признаки гнили. При этом женщина утверждает, что овощи “брали на пробу”, а один килограмм на рынке стоил 1,20 белорусских рубля. “Могу любую сетку раскрыть, она вся такая”, — с горечью произносит бабушка за кадром.

Однако многие пользователи видеоплатформы не разделили злость на продавца, говоря о том, что, мол, “самим сажать нужно”. Другие вообще не советовали покупать овощи на рынке, т.к. “неизвестно, на чём эта картошка росла”. Третьи и вовсе возмущались: “А вы не видели, что покупали?! Через сетку всё прекрасно видно!”

“На дешёвку позарились, а теперь плачут”, — высказала мнение под видео одна из пользовательниц TikTok. Другая добавила: “Я уверена, что те, кто продавал, видели, что в сетки сыпали. Я бы ещё в защиту потребителя жалобу написала”.

“Ужас. Мы выращиваем каждый год для себя и детей. Но в этом году картошка ужасно плохая, хоть и обрабатывали. Из ведра картошки 3/4 — отходы. Мы не продаём, но факт имеет место быть повсеместно”, — отметил ещё кто-то из пользователей TikTok.

Кстати, а что говорит закон?

На сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли сказано: если потребитель купил некачественную пищевую продукцию, он вправе по своему выбору потребовать:

замены товара на качественный товар;

соразмерного уменьшения уплаченной стоимости;

возврата денег.

При этом пищевые продукты признаются некачественными и не могут продаваться населению, если они:

не соответствуют требованиям нормативных документов;

имеют явные признаки недоброкачественности;

не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, в отношении которых установление сроков годности является обязательным) или сроки годности которых истекли;

не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные техническими нормативными документами.

Ранее Telegraf.news писал, что один из пользователей соцсетей и любитель грибов по совместительству опубликовал на просторах TikTok видео, где рассказал о “совершенно уникальном” сорте — так званом “подкукурузнике”. Мужчина добавил, что растут такие грибы исключительно после уборки культуры на белорусских полях поздней весной.

Грибник под Минском нашёл «совершенно уникальный» сорт — «подкукурузники»