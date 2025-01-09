Минтруда объяснило, как с 1 января нанимателям указывать зарплату в вакансиях. На что обращать внимание белорусам?

Опубликовано: 09.01.2025 21:49 , Обновлено: 09.01.2025

С 1 января в Беларуси вступили в силу изменения в законодательство о занятости, которые вводят новые правила публикации вакансий. Так, с начала года при размещении сведений о работе наниматели обязаны указывать ссылку на Интернет-портал государственной службы занятости. Кроме того, новшества затронули и графу с уровнем заработной платы.

Напомним, электронная форма вакансии, размещаемая на сайте gsz.gov.by, как и раньше, предполагает заполнение поля «Заработная плата». Однако с 1 января наниматели должны указывать уровень ежемесячного дохода в соответствии со штатным расписанием “с учётом стимулирующих выплат”, объяснили в Минтруда.

Проще говоря, если раньше в описании вакантной должности значился только оклад до вычета налогов, то с 1 января — с премиями, которых, вообще-то, может и не быть. В ведомстве уточнили: по новым правилам диапазон оплаты труда, то есть “от” и “до” белорусские предприятия обязаны указывать следующим образом:

«от» — сумма размеров тарифной ставки (тарифного оклада, оклада, должностного оклада), её (его) повышений, надбавок, но не менее размера месячной минимальной заработной платы;

«до» — сумма размеров тарифной ставки (тарифного оклада, оклада, должностного оклада), её (его) повышений, надбавок и других стимулирующих выплат (премий, бонусов, вознаграждений) в расчёте на месяц.

Что ещё изменилось?

Ранее в Минтруда объяснили, что личные аккаунты сотрудников компании в соцсетях (в том числе Linkedin) не являются информационным ресурсом, подпадающим под действие закона. Размещая там объявления о работе, указывать гиперссылку на банк вакансий не требуется. Также она не нужна при размещении объявлений о работе на иностранных порталах, например, на российском HeadHunter.

Кроме того, в министерстве подчеркнули: при публикации вакансий ссылка на gsz.gov.by должна быть активной. А всё для того, чтобы соискатели “быстро и качественно могли обратиться к актуальной информации в первоисточнике».

Ранее Telegraf.news писал, что в закон о занятости населения внесли требование «обязательной подачи» вакансий в Общереспубликанский банк в электронном виде. Тогда же в Минтруда пригрозили денежной ответственностью нарушителям.

Штраф до 600 руб. Новый закон запретил белорусским компаниям размещать вакансии, не выполнив это условие

Также мы рассказывали, что в пресс-службе президента подчеркнули: закон о занятости населения был подписан, в том числе, и «в целях исключения иждивенческих настроений». В частности, белорусские власти сократили период выплаты пособия по безработице и ужесточили требования к его получению.

«Чтобы исключить иждивенчество» — Лукашенко вдвое сократил сроки выплаты пособия по безработице