Минтруда назвало количество часов, которые должны будут отработать белорусы в 2025 году. На сколько меньше, чем в 2024-м?

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Опубликовано: 18.11.2024 21:55 , Обновлено: 20.11.2024

Министерство труда и социальной защиты Беларуси своим постановлением № 92 от 15 ноября установило расчетную норму рабочего времени на 2025 год. Если сравнивать с 2024-м, то количество часов, которые должны будут отработать белорусы, стало меньше.

Так, расчетная норма рабочего времени в следующем году должна составить не больше:

2007 часов для 5-дневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье (в 2024-м - 2016 часов, то есть на 9 часов больше),

часов для 5-дневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье (в 2024-м - 2016 часов, то есть на 9 часов больше), 2010 часов для 6-дневки с выходным в воскресенье (в этом году - 2022 часа, на 12 часов больше).

Как отметили на Национальном правовом интернет-портале, расчетную норму определили исходя из 40 рабочих часов в неделю. Там добавили, что эту норму применяет наниматель для определения количества сотрудников, продолжительности рабочего времени, когда работник обязан находиться на своем рабочем месте, составления графиков и не только.

Ранее Telegraf.news писал, что Совмин Беларуси утвердил график выходных и праздничных дней в 2025 году. Соответствующее постановление 15 ноября подписал премьер-министр Роман Головченко. Согласно документу, жителей страны трижды ждет мини-отпуск по 4 дня, а вот неделю новогодних каникул в правительстве решили не делать.

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Также мы рассказывали, что одно из минских крупных предприятий пообещало своим работникам 7 выходных в начале января 2025 года. То есть 3 января, когда у остальных белорусов, согласно постановлению Совмина, будет рабочий день, у заводчан — продолжение праздника.

Работникам крупного минского завода пообещали 7 выходных в начале января. Кому так повезло?