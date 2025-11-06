Минтруда Беларуси объявило сокращённый рабочий день – «Пропорционально графику»
Министерства труда и социальной защиты напомнило белорусам в своём официальном Telegram-канале о том, что в четверг, 6 ноября, они должны работать по сокращённому графику. В ведомстве пояснили, что сокращение рабочего дня должно проводиться «пропорционально графику».
Сокращённый рабочий день в Беларуси сегодня объявили в связи с тем, что в пятницу, 7 ноября, в стране будет отмечаться День Октябрьской революции. В нашей стране он объявлен общереспубликанским праздником и является официальным выходным днём.
В связи с этим в предпраздничный день белорусы могут рассчитывать на сокращение рабочего времени пропорционально своему графику, исходя из нормы продолжительности рабочего времени в 40 часов в неделю:
- на 1 час меньше сегодня придётся работать тем, кто работает на условиях полного рабочего дня
- на 45 минут меньше - работникам с 6-часовом рабочим днём,
- на 30 минут меньше - работникам с 4-часовым рабочим днём.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в связи с тем, что 7 ноября в этом году выпадает на пятницу, у тех, кто работает по классической пятидневке, получатся длинные трёхдневные выходные с пятницы по воскресенье - 7, 8 и 9 ноября.
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В связи с выходной пятницей Белпочта объявила досрочную выплату пенсий за 7 ноября. Сроки досрочных выплат отличаются в разных регионах страны.