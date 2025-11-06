Минтруда Беларуси объявило сокращённый рабочий день – «Пропорционально графику»

Опубликовано: 06.11.2025 09:32 , Обновлено: 06.11.2025

Министерства труда и социальной защиты напомнило белорусам в своём официальном Telegram-канале о том, что в четверг, 6 ноября, они должны работать по сокращённому графику. В ведомстве пояснили, что сокращение рабочего дня должно проводиться «пропорционально графику».

Сокращённый рабочий день в Беларуси сегодня объявили в связи с тем, что в пятницу, 7 ноября, в стране будет отмечаться День Октябрьской революции. В нашей стране он объявлен общереспубликанским праздником и является официальным выходным днём.

В связи с этим в предпраздничный день белорусы могут рассчитывать на сокращение рабочего времени пропорционально своему графику, исходя из нормы продолжительности рабочего времени в 40 часов в неделю:

на 1 час меньше сегодня придётся работать тем, кто работает на условиях полного рабочего дня

на 45 минут меньше - работникам с 6-часовом рабочим днём,

на 30 минут меньше - работникам с 4-часовым рабочим днём.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в связи с тем, что 7 ноября в этом году выпадает на пятницу, у тех, кто работает по классической пятидневке, получатся длинные трёхдневные выходные с пятницы по воскресенье - 7, 8 и 9 ноября.

Минтруда пообещало белорусам три выходных дня подряд в ноябре. Что с отработкой?

В связи с выходной пятницей Белпочта объявила досрочную выплату пенсий за 7 ноября. Сроки досрочных выплат отличаются в разных регионах страны.

Белпочта объявила досрочную выплату пенсий