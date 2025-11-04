Опубликовано: 04.11.2025 12:43 , Обновлено: 04.11.2025

Белпочта объявила досрочную выплату пенсий из-за выходного в эту пятницу, 7 ноября. Сроки досрочных выплат отличаются в разных регионах страны.

Выплачивать пенсии за 7 ноября в объектах почтовой связи досрочно начнут уже в среду, 5 ноября . На досрочные выплаты в этот день могут рассчитывать пенсионеры в Минске, а также в большинстве регионов Беларуси - в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.

А вот пенсионерам Гомельской области придётся подождать выплат до четверга - досрочные выплаты там начнут с 6 ноября .

Всё из-за того, что большинство почтовых отделений в сельской местности в пятницу, объявленную в Беларуси официальным выходным днём, работать не будут. В столице и крупных городах страны работать 7 ноября будут только дежурные объекты почтовой связи, многие - по сокращённому графику.

[inf]С перечнем отделений и графиком их работы в выходной день 7 ноября можно ознакомиться по ссылке.[/inf]

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