Минтранс предложил белорусам отправиться в круиз по этим рекам. Что в программе?

Опубликовано: 08.04.2025 18:44 , Обновлено: 08.04.2025

Министерство транспорта и коммуникаций предложило белорусам отправиться в круиз по рекам страны на теплоходе "Белая Русь". Журналист Telegraf.news узнал, через какие города пойдет судно и что входит в программу тура.

Так, первый рейс запланировали на 12 апреля, теплоход будет курсировать между Брестом и Мозырем. “Водный маршрут пролегает по Днепровско-Бугскому каналу, а также рекам Буг, Мухавец, Пина и Припять”, - [link href=“https://t.me/mintransbelarus/3258” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в Минтрансе.

На сайте предприятия «Днепро-Бугский водный путь» [link href=“http://dneprobug.by/activity/turisticheskie-uslugi/” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link], что этот теплоход выпустили в 2016 году, и с апреля 2017-го он “совершает круизы по водному пути Полесья”. На корабле три палубы, где расположены 6 кают класса эконом, 2 - люкс, 7 - комфорт и 1 - эконом-плюс, они вмещают до 30 пассажиров. Есть ресторан, где туристов пообещали кормить четыре раза в день “блюдами белорусской и международной кухни”.

Согласно программе, судно выходит из Мозыря, останавливается в Турове, где можно сходить на разные экскурсии, потом в Пинске также с экскурсиями, в Кобрине. На 8-й день путешествия корабль заходит в Брест, где можно посетить Брестскую крепость.

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Цену круиза не назвали. Известно, что теплоход, по плану, выполнит 27 рейсов до октября. “На сегодняшний день загрузка теплохода уже составляет 85%”, - сказал генеральный директор предприятия “Днепро-Бугский водный путь” Николай Котецкий.

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