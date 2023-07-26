Минтранс подписал соглашение о прямом рейсе из Минска в новую страну к морю. В какую?

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Опубликовано: 26.07.2023 16:31 , Обновлено: 26.07.2023

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси 26 июля подписало соглашение между правительством Беларуси и правительством Султаната Оман о воздушном сообщении.

В ведомстве отметили, что подписанный документ направлен на «регулирование оперативных и технических аспектов в области воздушного транспорта между двумя странами и является правовой основой для эксплуатации и организации полетов». Это в дальнейшем должно позволить авиаперевозчикам выполнять пассажирские и грузовые рейсы между аэропортами Беларуси и Омана.

По мнению Минтранса, реализация этого соглашения будет способствовать укреплению туристических, экономических и коммерческих связей между странами.

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До этого прямых перелетов в Оман не было ни из Минска, ни из Москвы. Добираться приходилось с пересадками. Виза для посещения этой страны белорусам нужна (ее можно получить в консульстве Омана в Минске или подать заявку на оформление электронной визы по прилету).

[info_b]Оман — небольшая страна на Аравийском полуострове, омываемая Аравийским морем. У страны богатая природа: горы, водопады и фьорды. Пляжи песчаные. Лучшим временем для посещения считается период с сентября по апрель. Летом температура часто поднимается выше 40 градусов.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Минтрансе Беларуси решили построить круизный корабль:

В Минтрансе Беларуси решили построить круизный корабль. Куда хотят плавать?