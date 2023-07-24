В Минтрансе Беларуси решили построить круизный корабль. Куда хотят плавать?

Опубликовано: 24.07.2023 15:56 , Обновлено: 24.07.2023

В Министерстве транспорта и коммуникаций сообщили, что хотят построить в Беларуси круизный лайнер на 100 мест. Там считают, что эта ниша «не заполнена, окупаема и экономически выгодна».

По словам начальника управления морского и речного транспорта Минтранса Андрея Чернобыльца, сейчас в нашей стране «единственное, и самое современное полноценное круизное судно» — это теплоход «Белая Русь» 2017 года постройки.

[info_b]«Белая Русь» совершает 8-дневные рейсы по маршруту р. Мухавец – Днепро-Бугский канал – р. Пина и Припять 24 раза за год. Стоит такой круиз от 1,5 до 3,6 тысяч BYN на человека.[/info_b]

Чернобылец считает, что новый корабль можно построить на Пинском судостроительно-судоремонтном заводе, и «как минимум два парохода могли бы ходить навстречу друг другу», передает Республиканский союз туристической индустрии (РСТИ). То есть, новое судно планируют пустить по тому же маршруту, что и «Белую Русь».

Однако, по словам чиновника, есть «проблема с кадрами — их на пальцах одной руки пересчитать можно». Причиной он назвал то, что все сварщики и судосборщики «уехали работать в Россию». Решение этой проблемы, по мнению Чернобыльца, в приглашении «30-40» судостроителей из РФ. Для этого Минтранс готов «задешево отдать завод».

Корабль нужно построить «за 9 месяцев», подчеркнул чиновник. При этом заявил, что он может «ходить под российским флагом».

«Если белорусы не захотят, будем продавать [круиз] россиянам, китайцам, европейцам». Чиновник отметил, что белорусам «сложно заплатить 350-1200, чтобы видеть за бортом то, что он видит каждый день», в то время как «россияне самые дорогие каюты за 1200 евро раскупают первыми».

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