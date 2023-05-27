Минтранс повысил тарифы за проезд по платным дорогам

Опубликовано: 27.05.2023 16:21 , Обновлено: 27.05.2023

Министерство транспорта и коммуникаций пересмотрело стоимость проезда транспорта по платным трассам. Постановление об этом опубликовали 27 мая на Национальном правовом портале.

Если говорить про транспортные средства (ТС) с допустимой общей массой свыше 3,5 тонн, то для них плата за проезд стала: для машин с двумя осями - 0,101 евро за один километр, с тремя - 0,126 евро, четырьмя и более осями - 0,152 евро.

Также обновили стоимость проезда ТС за период пользования платными трассами: 15 календарных дней стали стоить 18 евро, 30 дней - 28 евро, календарный год – 96 евро.

Новые тарифы начнут действовать с 1 июня, заявили в ведомстве.

Это не единственное, что станет дороже с начала лета. Напомним, ранее Телеграф писал, что с 1 июня подорожают некоторые марки сигарет.

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