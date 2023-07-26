Минспорта запретило экскурсоводам «провокационно» одеваться и обязало формировать «привлекательное» представление о Беларуси
Министерство спорта и туризма Беларуси разработало список профессиональных и этических требований к экскурсоводам и гидам-переводчикам.
Постановление опубликовали на Национальном правовом портале, в нем перечень требований из 21 пункта.
Например, согласно правилам, использовать мобильник во время экскурсии можно только по работе. В отношении пьяных или агрессивных туристов следует принимать меры.
В документе говорится, что экскурсоводы и гиды должны проявлять уважение к госсимволике, “формировать представление о Беларуси как о стране, привлекательной для туристов”, не допускать во время экскурсии некорректных оценок страны.
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Также у гидов и экскурсоводов должен быть опрятный внешний вид и исключены «любые формы провокации в одежде и внешнем облике».
Экскурсоводы и гиды не должны “допускать действий, нарушающих общественный порядок или выражающихся в неуважении к обществу, обеспечивать бережное отношение туристов, экскурсантов к окружающей среде, координировать поведение экскурсантов при чрезвычайных ситуациях или других непредвиденных обстоятельствах”.
Еще в документе прописано, что во время экскурсии необходимо иметь при себе бейдж и перечень тем экскурсий, по которым пройдена аттестация.
Документ вступил в силу после его опубликования.
Напомним, ранее Телеграф писал, что в Беларуси запретили быть экскурсоводами белорусам, оскорблявшим президента:
В Беларуси запретили быть экскурсоводами белорусам, оскорблявшим президента