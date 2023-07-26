Минспорта запретило экскурсоводам «провокационно» одеваться и обязало формировать «привлекательное» представление о Беларуси

Опубликовано: 26.07.2023 18:47 , Обновлено: 26.07.2023

Министерство спорта и туризма Беларуси разработало список профессиональных и этических требований к экскурсоводам и гидам-переводчикам.

Постановление опубликовали на Национальном правовом портале, в нем перечень требований из 21 пункта.

Например, согласно правилам, использовать мобильник во время экскурсии можно только по работе. В отношении пьяных или агрессивных туристов следует принимать меры.

В документе говорится, что экскурсоводы и гиды должны проявлять уважение к госсимволике, “формировать представление о Беларуси как о стране, привлекательной для туристов”, не допускать во время экскурсии некорректных оценок страны.

Власти решили «навести порядок» в книгах по истории Беларуси

Также у гидов и экскурсоводов должен быть опрятный внешний вид и исключены «любые формы провокации в одежде и внешнем облике».

Экскурсоводы и гиды не должны “допускать действий, нарушающих общественный порядок или выражающихся в неуважении к обществу, обеспечивать бережное отношение туристов, экскурсантов к окружающей среде, координировать поведение экскурсантов при чрезвычайных ситуациях или других непредвиденных обстоятельствах”.

Еще в документе прописано, что во время экскурсии необходимо иметь при себе бейдж и перечень тем экскурсий, по которым пройдена аттестация.

Документ вступил в силу после его опубликования.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Беларуси запретили быть экскурсоводами белорусам, оскорблявшим президента:

В Беларуси запретили быть экскурсоводами белорусам, оскорблявшим президента